Gaspi y Juli Savioli: así fue la historia de amor que cautivó a miles de jóvenes

La muerte de Gaspar Prim, popularmente conocido como Gaspi, generó una profunda conmoción en las redes sociales. Entre los numerosos mensajes que surgieron tras conocerse la noticia, uno de los que más repercusión tuvo fue el de Juli Savioli, quien años atrás mantuvo una relación sentimental con el youtuber.

La historia entre ambos comenzó a fines de 2022 y rápidamente se convirtió en una de las más comentadas del mundo digital. La confirmación del romance llegó durante un multitudinario evento gamer, cuando el influencer la sorprendió sobre el escenario y le pidió públicamente que fuera su novia frente a miles de personas. La escena quedó registrada en las pantallas del lugar y no tardó en viralizarse.

Durante varios meses compartieron momentos de su vida cotidiana en redes sociales y se transformaron en una de las parejas más seguidas por los jóvenes. A pesar de moverse en universos distintos dentro del entretenimiento digital, construyeron una comunidad fiel que seguía de cerca cada publicación. Tiempo después, Juli reconocería que la exposición permanente también tuvo consecuencias en su vida personal.

Sin embargo, la relación llegó a su fin en abril de 2023. La separación estuvo rodeada de polémicas que ganaron notoriedad en internet y terminaron desgastando el vínculo. Según trascendió entonces, el quiebre habría estado relacionado con reiterados episodios de infidelidad. Tras la ruptura, Savioli también quedó expuesta a una fuerte ola de críticas y comentarios negativos en redes.

Gaspi y Juli Savioli.

A pesar de la distancia, el afecto entre ambos parecía haber perdurado con el paso de los años. Eso quedó reflejado tras conocerse la tragedia. Cuando la muerte de Gaspi todavía no había sido confirmada oficialmente, la influencer compartió una fotografía en su cuenta de Instagram entre lágrimas y manifestó su angustia por las versiones que comenzaban a circular. Incluso pidió ayuda a sus seguidores para saber si la información era real, dejando en evidencia el impacto que le había provocado la noticia.

Horas después, ya con la noticia confirmada, Juli regresó a sus redes sociales para dedicarle una emotiva despedida que rápidamente conmovió a miles de usuarios. "Solo sé que te guardo en mi corazón. No creo que lo pueda asimilar nunca. Te aprecio y abrazo con el alma, estés donde estés", escribió. Además de agradecerle por los momentos compartidos, la joven cerró su mensaje con una frase que reflejó la huella que dejó Gaspi en su vida: "Te transformaré en mi motor".