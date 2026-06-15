Antonela Roccuzzo viajó a Disney antes del debut de Argentina en el Mundial 2026: las fotos

En medio de las expectativas por el debut de la Selección Argentina este martes en el Mundial 2026, las familias de los jugadores también comienzan a vivir la cuenta regresiva. Mientras Valentina Cervantes mostró en redes sociales su viaje a Estados Unidos y el reencuentro con Enzo Fernández, Antonela Roccuzzo eligió una forma muy especial de transitar la previa: disfrutar de los parques de Disney, en Orlando, sola.

A través de su cuenta de Instagram, la esposa de Lionel Messi compartió una serie de imágenes desde Magic Kingdom que rápidamente conquistaron las redes. Mientras el futbolista concentra con "La Scaloneta" para el estreno de la Albiceleste frente a Argelia, la rosarina aprovechó unos días de descanso antes del estreno y se mostró relajada recorriendo uno de sus destinos favoritos en Orlando.





"Gracias por seguir creando momentos tan mágicos", escribió Antonela en una publicación que acumuló más de un millón de "me gusta" en pocas horas. En las fotografías se la vio con un look cómodo y canchero, acompañado por accesorios inspirados en los personajes más emblemáticos del universo Disney.

Durante la visita Roccuzzo recorrió distintos puntos icónicos del parque. Posó frente al tradicional castillo de Cenicienta, pasó por la cabaña de los siete enanitos y también disfrutó de algunas de las atracciones más populares del complejo. Además, compartió imágenes degustando algunas de las clásicas propuestas gastronómicas del lugar.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo junto a sus hijos.

Una de las postales que más repercusión generó fue su encuentro con Mickey Mouse. La influencer apareció abrazada al famoso personaje en una imagen que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

No es la primera vez que la esposa de Lionel Messi elige Disney como refugio antes de una gran competencia del futbolista. Ya lo había hecho en otras etapas de su vida, tanto en Europa como en Estados Unidos. Incluso, en la previa de la Copa América 2024 visitó el parque junto a sus hijos mientras el capitán argentino se preparaba para el torneo. Aquella experiencia terminó con un nuevo título para la Selección, por lo que muchos hinchas ya comenzaron a tomar esta escapada como un verdadero amuleto de la suerte.

Las fotos del viaje de Antonela Roccuzzo a Disney

Las fotos de Antonela Roccuzzo en Disney. (Foto: Instagram/ @antonelaroccuzzo).

Las fotos de Antonela Roccuzzo en Disney. (Foto: Instagram/ @antonelaroccuzzo).

Las fotos de Antonela Roccuzzo en Disney. (Foto: Instagram/ @antonelaroccuzzo).

Las fotos de Antonela Roccuzzo en Disney. (Foto: Instagram/ @antonelaroccuzzo).

Las fotos de Antonela Roccuzzo en Disney. (Foto: Instagram/ @antonelaroccuzzo).

Las fotos de Antonela Roccuzzo en Disney. (Foto: Instagram/ @antonelaroccuzzo).

Las fotos de Antonela Roccuzzo en Disney. (Foto: Instagram/ @antonelaroccuzzo).

Las fotos de Antonela Roccuzzo en Disney. (Foto: Instagram/ @antonelaroccuzzo).