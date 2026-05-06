Una participante de "Es mi sueño" sorprendió a los jurados al cantar ópera: el video

"Es mi sueño" se consolida en la pantalla de El Trece como uno de los programas más vistos del prime time, siguiendo de cerca a "Gran Hermano". Aunque Abel Pintos se tenga que ausentar por un tiempo largo, al aire se siguen viendo momentos emotivos como el ocurrido el 5 de mayo, con Lourdes, que llegó desde Catamarca al reality de Guido Kaczka y cambió la noche.

El Teatro Ópera se puso en pie. Bueno, no literal, pero se sintió. Lourdes Coolgoni, una joven de Catamarca, subió al escenario de "Es mi sueño" y cantó ópera en italiano, sin autotune, sin pirotecnia. Solo ella y la voz. El jurado, que viene escuchando de todo en este concurso, se quedó mudo unos segundos. Después, las tres palancas verdes se activaron. Unánime. Pase directo al palco principal.

Guido Kaczka, el conductor, la miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. Lourdes, todavía con la adrenalina a flor de piel, contó algo que pocos esperaban: "Empecé a los 15 años con una banda de rock, nada que ver". La imagen de una piba del norte argentino, primero cabeza de una banda de rock y después cantando arias italianas, tiene algo de película independiente. Pero ella lo vive con naturalidad.

"Yo estudio ópera. Amo todos los estilos, pero desde chiquita me quise dedicar a esto", explicó. La pregunta del millón, obvio, fue por qué eligió el italiano. Lourdes no dudó: "Tengo abuelos de ascendencia europea y creo que de ahí bajó esa semillita". La conexión familiar, esa herencia que a veces sale en los gestos o en la forma de caminar, en su caso salió por la garganta.

Pero el momento más humano de la noche llegó cuando Kaczka le preguntó por los nervios. Lourdes se sinceró: "Estoy feliz, pero por otro lado, nerviosa". Cualquiera diría que eso juega en contra. Para ella, no. "Esto hace que uno sea artista, porque el día que uno no los sienta más, para mí hay que retirarse. Los nervios te hacen vivir", sentenció. El público aplaudió. No era para menos. En un mundo donde se vende seguridad y pose, una piba de veintipico largando esa verdad tan cruda resultó un respiro.

Lo curioso del caso es que Lourdes no es una clásica cantante de ópera de conservatorio desde los cinco años. Viene del rock. Y eso se nota en la forma de pararse en el escenario. Tiene la fuerza de una guitarra distorsionada pero el control de una soprano entrenada. Mezcla rara, sí. Pero funciona.