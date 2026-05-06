Sastrería urbana vs. satinado: el duelo de estilos entre Anabelia Cerezo y Veronica Franco en Crónica Tv

Las figuras de la pantalla de Crónica continúan marcando las tendencias de la moda actual con apuestas que redefinen el estilo profesional contemporáneo. A través de la curaduría inteligente de sus prendas, las periodistas presentan looks que logran equilibrar la formalidad con la frescura urbana, consolidándose como referentes indiscutidas en esta temporada.

La sastrería descontracturada de Anabelia Cerezo por Edelerra

Para su salida al aire, Anabelia Cerezo apostó por una fórmula que mezcla lo clásico con lo casual de manera magistral. Vistió un impecable blazer en tono verde salvia de la firma Edelerra, una prenda que aporta la estructura necesaria para el vivo, pero mantiene la frescura gracias a su paleta cromática desaturada. El toque distintivo de su propuesta lo logró al combinar el saco con una remera blanca de estampa fotográfica, rompiendo la rigidez sastrera y sumando una impronta relajada y moderna. El estilismo se completó con un maquillaje sobrio y luminoso a cargo de Mila Marzi, ideal para la dinámica del noticiero.

El magnetismo del satén de Verónica Franco con Tramps Indumentaria

Por otro lado, Verónica Franco se inclinó por una propuesta de texturas ricas que evoca una sofisticación atemporal. La conductora eligió un top de satén negro con escote drapeado de Tramps Indumentaria, una pieza protagonista que captura la luz del estudio y otorga un brillo elegante pero contundente. Para equilibrar el impacto visual del satén oscuro, combinó la prenda superior con un pantalón sastrero en tono camel y un cinturón negro clásico de textura entrelazada. Coronó su estética con el trabajo de Mila Marzi, quien profundizó su mirada y definió sus rasgos, logrando un acabado pulido, fuerte y vanguardista.

Ambas elecciones demuestran la versatilidad del diseño argentino para adaptarse a las exigencias de la imagen pública, imponiendo identidad y carácter en cada aparición mediática.