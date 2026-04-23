Crónica Looks: la joyita fashion que vuelve con todo en 2026 y ya es furor entre las conductoras del canal

En la moda, hay piezas que vuelven para quedarse y marcan la diferencia en cualquier look. Las conductoras de Crónica lo dejaron claro al apostar por el blazer de cuero, un clásico renovado que combina impronta retro con una estética actual, versátil y sofisticada.

Melina Fleiderman

Melina Fleiderman eligió un blazer de cuero negro que combina actitud y elegancia. Lo llevó con básicos en tonos neutros, logrando un outfit equilibrado y moderno. La textura suma carácter, mientras la silueta estructurada aporta presencia. Un estilismo versátil que remite a la estética noventera con un aire actual.

Mariela Fernández

Mariela Fernández, por su parte, apostó a la versión marrón, uno de los tonos estrella de la temporada. El saco se integra a un look relajado con denim y remera estampada, generando un contraste interesante. La elección transmite calidez y confirma que este ítem funciona tanto en propuestas formales como urbanas.

Así, entre tendencias, guiños retro y apuestas de estilo, el blazer de cuero se consolida como un infaltable del guardarropa. Una pieza clave, elegante y adaptable que eleva cualquier look y se posiciona como protagonista absoluto del otoño 2026.