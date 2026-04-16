Chau al blanco y negro: las conductoras de Crónica revolucionan la pantalla con los colores tendencia del otoño-invierno 2026

Los looks de las celebridades de la TV vuelven a marcar agenda. Esta vez, las conductoras de Crónica se alinearon con las tendencias que dominan el otoño-invierno 2026. Ideas frescas, impronta fashion y una paleta que deja atrás los clásicos neutros para darle lugar a tonos más cálidos, sofisticados y conectados con lo natural.

Verónica Franco

Verónica Franco eligió un traje sastrero en bordó que combina elegancia y presencia. Blazer estructurado, pantalón amplio y remera clara para generar contraste. El resultado es armónico, moderno y con carácter. El borgoña reaparece con fuerza y suma un aire refinado que eleva cualquier estilismo.

Rocío Grimaldi

Rocío Grimaldi apostó por un conjunto en azul profundo con guiño masculino. Saco oversize y pantalón de corte relajado, acompañados por una base neutra que equilibra la propuesta. El tono transmite sobriedad y estilo, ideal para un outfit versátil que funciona tanto en estudio como fuera de cámara.

Agustina Diaz

Agustina Díaz se inclinó por la gama de los marrones, uno de los grandes protagonistas de la temporada. Top ajustado y pantalón de tiro alto en clave monocromática que estiliza la silueta. El color, en versión moca, aporta calidez y se posiciona como el nuevo comodín del guardarropa invernal.

Así, las conductoras confirman el giro de la moda hacia una estética más natural y sofisticada. Tonos tierra, colores intensos y looks con identidad propia que marcan el pulso del otoño-invierno 2026.