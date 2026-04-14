Rochi Grimaldi y Anabelia Cerezo: las claves del estilo que domina la pantalla de Crónica TV

El aire exige un equilibrio entre la comodidad y la presencia frente a cámara, y así lo demostraron las últimas elecciones de vestuario en el estudio. Rochi Grimaldi y Anabelia Cerezo se posicionan como referentes de estilo al adaptar las tendencias internacionales a la dinámica del vivo, demostrando que la imagen es un componente esencial de la comunicación hoy en día.

El minimalismo moderno de Rochi Grimaldi

Con una propuesta que grita "lujo silencioso", Rochi Grimaldi se inclinó por una combinación de texturas impecable. La periodista lució un conjunto de Merci Buenos Aires que destaca por su blazer negro de corte estructurado, una pieza atemporal que nunca falla. Lo novedoso fue el contraste con un top satinado y pantalones sastreros en tono crudo, logrando una estética limpia y sumamente profesional que resalta su rol en la pantalla.

La energía del rosa: la elección de Anabelia Cerezo

Por otro lado, Anabelia Cerezo apostó por romper la sobriedad del estudio con una pieza cargada de luz. La conductora eligió una camisa clásica de 10 Puntos Moda en un rosa chicle vibrante, demostrando que los colores saturados siguen siendo protagonistas en este 2026. Al combinarla con un pantalón oscuro de tiro alto, Anabelia logró un look equilibrado que fusiona la frescura con la autoridad necesaria para liderar el segmento informativo.

Tanto Rochi Grimaldi como Anabelia Cerezo dejan claro que el vestuario no es un detalle menor, sino una declaración de estilo que refuerza su identidad en cada transmisión de Crónica TV.

¿Cuál de estos dos perfiles va mejor con tu personalidad para ir a trabajar?