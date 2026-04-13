Melina Fleiderman impone los tonos tierra como la tendencia absoluta del otoño en Crónica TV

Con el inicio del otoño, la pantalla de Crónica TV se renueva con una paleta cromática que ya marca el pulso de la moda. Mientras la actualidad informativa se vive con intensidad en el estudio, Melina Fleiderman logra lidiar de la tensión televisiva con un estilo que es pura inspiración para estos primeros días frescos. Entre noticias de último momento y primicias, la periodista demuestra que los colores cálidos son la herramienta clave para comunicar con autoridad y elegancia en el vivo.

La apuesta al "marrón tabaco"

Para su reciente aparición frente a las cámaras, Melina Fleiderman apostó por la fuerza de los tonos tierra, el "must" de este 2026. Lució una camisa de lino en color tabaco de la firma 10 Puntos Moda, una prenda versátil que aporta luminosidad y sobriedad al mismo tiempo. El diseño, de caída fluida y cuello clásico, se convirtió en el protagonista de un look que define la estética de la temporada.

El estilismo se completó con un cinturón de cuero marrón con hebilla labrada, que terminó de cerrar una silueta profesional y moderna. Bajo el maquillaje de Mila Marzi, esta elección resalta la imagen decidida de la conductora, confirmando que los colores que remiten a la naturaleza son la opción ganadora para informar con estilo en la tarde de las placas rojas.

Melina Fleiderman reafirma que, en este inicio de otoño, el equilibrio entre texturas y colores cálidos es fundamental para destacar en el aire de Crónica TV.

¿Qué te parece esta elección de Melina para encarar la jornada informativa?