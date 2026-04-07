Crónica TV: Rosanna González impone los accesorios XL y tonos pasteles como tendencia de otoño

Con el inicio del otoño, la pantalla de Crónica TV se renueva con una paleta de colores y texturas que ya marcan el pulso de la moda actual. Mientras la actualidad informativa se vive con intensidad en el estudio, Rosanna González logra despegarse de la tensión con elecciones de vestuario que son pura inspiración para estos primeros días frescos. Entre noticias de último momento y primicias, la periodista demuestra que el estilo y los accesorios adecuados son herramientas claves para comunicar con autoridad en el vivo.

El protagonismo de los accesorios de Luna Garzón

Para sus recientes apariciones, Rosanna González apostó por piezas que elevan cualquier outfit básico: los accesorios XL. Lució un imponente collar rígido en tono blanco que complementó a la perfección una camisa rosa pastel de la firma 10 Puntos Moda. En otra de sus apuestas, optó por un collar de eslabones plateados sobre una camisa blanca con detalles de rayas finas, logrando un equilibrio ideal entre lo clásico y lo moderno. Bajo el maquillaje de Mila Marzi, estas elecciones resaltan su luminosidad frente a las cámaras.

La vigencia de los tonos pasteles en otoño

Rompiendo con la tradición de usar exclusivamente colores oscuros al terminar el verano, la conductora reafirmó que el rosa y el blanco siguen vigentes. Estas tonalidades no solo aportan frescura a la imagen institucional de la señal de las placas rojas, sino que proyectan una imagen profesional y accesible. Rosanna González confirma así que, en este inicio de temporada, el vestuario y el estilismo cuidado son aliados fundamentales para informar con seguridad y personalidad.

¿Cuál de estos dos estilos con accesorios protagonistas sentís que va más con vos?