Duelo de estilos: Liliana Caruso entre el amarillo "vibrante" y el rosa "chicle" en Crónica TV

Con el inicio del otoño, la pantalla de Crónica TV se renueva con una paleta de colores que ya marca el pulso de la moda actual. Mientras la actualidad informativa se vive con intensidad en el estudio, Liliana Caruso logra despegarse de la tensión con elecciones de vestuario que son pura inspiración para estos primeros días frescos. Entre noticias de último momento y primicias, la conductora impone su sello personal con diseños que resaltan su autoridad frente a cámara.

La calidez del amarillo por Charo Alcorta

En una de sus recientes apuestas para la tarde, Liliana Caruso demostró que los tonos solares son ideales para iluminar el estudio. Bajo el estilismo de Looky Arte, la periodista lució un cárdigan amarillo de la firma Charo Alcorta, que destaca por su diseño de botones oscuros a contraste. Lo combinó con un pantalón sastrero blanco impecable de tiro alto, logrando un equilibrio perfecto entre la frescura y la formalidad que requiere el vivo.

La audacia del rosa por Adrilen Moda

Por otro lado, la conductora sorprendió con una propuesta mucho más vibrante y moderna. Optó por un blazer en tono rosa chicle de la marca Adrilen Moda, una pieza clave que aporta muchísima energía a la pantalla. Este outfit, también asesorado por Looky Arte, se completó con una musculosa básica clara, un cinturón de hebilla XL que marca la silueta y jeans clásicos. Con el maquillaje de Mila Marzi, esta elección reafirma su perfil como una de las figuras con más personalidad de la señal.

Liliana Caruso confirma que, ya sea con la calidez del amarillo o la fuerza del rosa, el vestuario es un aliado fundamental para comunicar con seguridad en el aire de Crónica TV.

¿Cuál de estos dos estilos otoñales sentís que va más con vos?