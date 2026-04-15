Rosanna González y el arte de los detalles: cómo elevar un outfit de pantalla con accesorios de diseño

En la comunicación visual, los detalles no son complementos, son el mensaje. Así lo entiende Rosanna González, quien recientemente optó por una estética que prioriza la fuerza de los accesorios XL para definir su identidad frente la cámara de Crónica TV. Lejos de las combinaciones convencionales, su propuesta se basa en el equilibrio entre prendas básicas y elementos de gran impacto visual que capturan la atención del espectador de manera inmediata.

Para liderar la jornada informativa, Rosanna se inclinó por una de las fórmulas más efectivas de la moda: el contraste absoluto. Lució un blazer negro de corte estructurado de la firma Lady Tawil, una pieza que aporta la autoridad necesaria para el vivo, sobre una musculosa blanca de líneas puras. Esta base neutra sirvió como el lienzo perfecto para destacar los componentes que realmente definieron el look.

El verdadero diferencial llegó de la mano de la joyería contemporánea. La conductora eligió un collar de eslabones dorados con un dije circular de gran tamaño de Luna Garzón, una pieza que aporta luz y modernidad a un conjunto clásico. El estilismo se completó con un cinturón negro de hebilla plateada que define la silueta y el maquillaje de Mila Marzi, que se enfocó en resaltar la mirada con tonos neutros, logrando una armonía visual que proyecta profesionalismo y vanguardia.

Rosanna González confirma que la clave de una buena imagen en televisión no reside en la complejidad del atuendo, sino en la elección inteligente de accesorios que cuenten una historia de estilo propia.



