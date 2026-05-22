Premios Carlos Gardel: se conocieron los artistas que cantarán en la ceremonia

La cuenta regresiva para los Premios Gardel ya comenzó. La ceremonia más importante de la música argentina se llevará a cabo el próximo martes 26 de mayo en el emblemático Teatro Coliseo, con una grilla de nominación con grandes estrellas. Ahora, se conocieron los artistas que tocarán en esa noche clave. La cita, organizada por la Cámara Argentina de la Música Grabada, promete una velada intensa. La conducción estará a cargo de Eleonora Pérez Caressi, quien guiará la transmisión desde la alfombra roja y accederá a entrevistas exclusivas con los talentos nominados.

Información de La Pavada de Diario Crónica: el público que asista o siga la gala por televisión podrá disfrutar de shows en vivo de Trueno, Milo J, Coti, Ángela Leiva, La K'onga y Max Carra, entre otros artistas de renombre. La lista incluye a figuras de la escena urbana, el rock y el pop.

La edición 2026 de estos premios, la número 28, reunirá también a Ca7riel y Paco Amoroso, Lali, Mateo Rodó, Conociendo Rusia, Jorge Drexler y Dillom, todos ellos nominados en distintas ternas. La cita arrancará a las 20.15 en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires.

La variedad de estilos musicales marca una tendencia clara: los Premios Gardel buscan reflejar la diversidad del sonido argentino actual. Trueno y Milo J representan la fuerza del rap y el trap con llegada masiva entre los jóvenes. Coti y Ángela Leiva, en cambio, sostienen la tradición de la balada romántica y el folclore urbano con una carrera sólida.

La K'onga y Max Carra aportan el ritmo bailable de la cuarteta y la cumbia, dos géneros que mueven multitudes en el interior del país. Cada uno de ellos subirá al escenario del Coliseo, un teatro con más de cien años de historia, para dejar su marca en la noche más esperada por la industria discográfica.

La transmisión incluirá la alfombra roja desde temprano, con acceso a las primeras declaraciones de los nominados. Eleonora Pérez Caressi, conocida por su trato cercano y su oficio para sacar datos exclusivos, recorrerá cada rincón del evento.

Para quienes quieran conocer el listado completo de todas las ternas de este año, la producción recomienda consultar el canal oficial en el Instagram de los Premios Gardel. Allí se actualizan los datos minuto a minuto. La cita del martes 26 promete emociones fuertes, shows de primer nivel y, por supuesto, la entrega del Gardel de Oro, el premio más importante de la música grabada argentina.