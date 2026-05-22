Fernanda Callejón denunció a Ricardo Diotto por abuso sexual y él se enteró en vivo: "Es un disparate..."

El conflicto judicial entre María Fernanda Callejón y Ricardo Diotto sumó un nuevo capítulo en las primeras horas de este viernes 22 de mayo. Resulta que la actriz lo denunció de abuso sexual simple, y el odontólogo se enteró en vivo durante un móvil televisivo, dejando entrever su reacción de rotunda sorpresa.

Todo comenzó en diálogo con los conductores de "Intrusos" (América TV). Allí Diotto minimizó la sentencia en su contra: "Si hubiera sido algo más serio o algo más concreto me hubieran dado cuatro años". A lo que Rodrigo Lussich le informó de una acusación grave: "Ella (Fernanda Callejón) te acusó hoy de abuso sexual. Eso es algo muy serio".

"No, no estoy enterado de nada. Yo me lo tomo a risa", atinó a decir Ricardo. "Ella (Fernanda Callejón) dijo que en junio pasado vos la abusaste sexualmente sin penetración. Lo dijo en un móvil, en el programa donde ella trabaja, antes del fallo", señaló Lussich. Y la reacción del dentista no se hizo esperar: "¿¡Me estás jodiendo!?".

%uD83D%uDD34 REVÉS JUDICIAL: HABLÓ RICKY DIOTTO



%uD83D%uDDE8%uFE0F "Estoy tranquilo porque no se pudo probar nada"

%uD83D%uDDE8%uFE0F "Niego los dichos de Fernanda"@intrusos #Intrusos26Años pic.twitter.com/BJFNWAOXgO May 22, 2026

El ida y vuelta siguió con Ricardo Diotto negando el delito y mostrándose profundamente indignado: "No, por favor, chicos. Por favor... Para mí ya está, chico, ya está. Llevo cuatro años dando vuelta con esto. Más vale que niego todo. ¿Estamos todos locos? Yo no tengo contacto con ella. (...) Yo acercamiento con ella jamás".

Luego de que le hicieran escuchar los audios de las declaraciones deen su contra,hizo gestos de asombro y lanzó una carcajada de espanto., remarcó.



