El mejor momento de Furia Scaglione: enamoradísima de su novio futbolista y a punto de lanzar un proyecto nuevo

Juliana "Furia" Scaglione, la polémica exparticipante de "Gran Hermano" que también pasó por el reality español de "La casa de los gemelos", transita un gran momento profesional y personal. Después de su explosivo cruce con Catalina Gorostidi, la mediática está de novia con el actual arquero de Excursionistas y aguarda una intrigante propuesta para más por delante.

Según La Pavada de Diario Crónica, la ex "GH", recién llegada de China, asistió a la obra de teatro "Ni media palabra" acompañada por su novio, el jugador Nicolás Fabián Rodríguez, de 32 años. Ambos eligieron a la comedia de Nico Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez en el Teatro Paseo de La Plaza para disfrutar una noche de relax en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la función se los vio a Furia y Nico muy enamorados y cómplices. Abordada por los medios, la exentrenadora fitness posó para las cámaras: tomó la mano de su pareja y se dieron un tierno beso, que fue captado en una postal.

Además, la ex "Gran Hermano" adelantó que esta segunda mitad del año llegará con grandes proyectos, entre ellos el lanzamiento de nueva música. Sin contar su participación en realities internacionales.

Reservada con su vida sentimental, fue en febrero de 2026 cuando Juliana Scaglione decidió blanquear su relación con el arquero del club de Excursionistas a través de una historia de Instagram, que sorprendió a propios y ajenos.







