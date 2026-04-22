El paso de Furia Scaglione y Coty Romero por "La Casa de los Gemelos": la millonaria cifra que se llevaron por participar en el reality español

Juliana "Furia" Scaglione y Constanza Romero tuvieron un fugaz paso por "La Cárcel de los Gemelos 2", popular reality español donde las reglas no existen y se emite por YouTube. En ese sentido, la incursión de las exparticipantes de "Gran Hermano Argentina" en el mercado internacional les valió cuantiosas remuneraciones, que superan ampliamente las percibidas en los formatos locales.

De acuerdo con lo trascendido, Furia y Coty negociaron un piso base de 15.000 euros por apenas dos semanas de participación en la segunda edición del programa de España.

Al ser pesificada, esa cifra ronda los 24.334.444 de pesos, una suma que contrasta drásticamente con los sueldos que se manejan en la edición argentina de "Gran Hermano".

Coty y Furia en "La Càrcel de los Famosos".

Mientras que en España las argentinas percibieron casi 25 millones de pesos por 14 días, en "Gran Hermano Argentina" el sueldo mínimo por semana ronda los 137.000 pesos.

En esa sintonía, se estima que un concursante que cobra el mínimo en la competencia local debería permanecer en la casa durante 177 semanas para igualar lo que Furia Scaglione y Coty Romero ganaron en una quincena en el exterior.

Incluso otros realities regionales, como "La Casa de los Famosos" en Colombia y México, ofrecen mejores pagos que la televisión argentina en la actualidad. Esto significa una oportunidad para algunos jóvenes y, al mismo tiempo, una desventaja para el mercado local.







