Coty Romero se habría puesto de novia con el productor de "La Cárcel de los Gemelos": ¿hubo acomodo en el reality?

Coty Romero volvió a ser noticia en los portales de espectáculo, pero en esta oportunidad no fue por peleas ni estrategias de juego, sino por rumores sobre su estado sentimental. Sucede que se viralizó un video de la ex "Gran Hermano" muy cerca de un productor del "La Cárcel de los gemelos", reality donde fue participante y terminó expulsada por golpear a una compañera.

El material, difundido en las redes sociales por Pepe Ochoa, muestra a la correntina de la mano de un integrante del equipo del reality español -donde también participó Furia Scaglione-. La complicidad entre los jóvenes no pasó inadvertida y rápidamente generó todo tipo de especulaciones en los usuarios.

Coty Romero, de la mano de un productor del reality "La Cárcel de los Gemelos".

"¿Coti tiene nuevo novio? Juane, el productor de La Cárcel de los Gemelos", escribió el panelista de "LAM" (América TV), junto al video que subió en X (antes Twitter).

En las imágenes se puede ver a Coty Romero compartiendo un momento distendido, entre risas y cercanía física, con el productor del programa, que hace días llegó a su fin.

Si bien hasta el momento no hay confirmaciones oficiales de parte de los protagonistas de esta historia, el video habla por sí solo y parece indicar que algo pasa entre los dos. Después de todo, la correntina está en soltería desde su separación de Nacho Castañares.