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FARÁNDULA

Coty Romero sufrió un ataque de pánico en "La cárcel de los gemelos 2": "No puedo respirar..."

La ex "Gran Hermano" vivió un momento desesperante en el reality español y tuvo que ser asistida de urgencia. Los detalles, en la nota.

Coty Romero se encuentra en "La cárcel de los gemelos 2", reality español donde Furia Scaglione también es participante. Luego del tenso cruce con otra compañera, la ex "Gran Hermano" sufrió un ataque de pánico, en el cual tuvo dificultades para respirar y debió ser asistida de urgencia.

El momento quedó captado por las cámaras y se viralizó rápidamente en redes sociales. La secuencia no solo preocupó a los compañeros de la exnovia de Nacho Castañares, sino también a sus fanáticos, que siguen atentos su participación en el formato.

Todo ocurrió cuando Coty Romero comenzó a descompensarse dentro de la casa."¡Seguridad! ¡Ay, Dios mío! ¡Vengan! No se encuentra bien", gritó una participante al verla sentada en el piso intentando reponerse.

Coty Romero sufrió un ataque de pánico en "La casa de los gemelos 2" y una compañera la contuvo.
Coty Romero sufrió un ataque de pánico en "La casa de los gemelos 2" y una compañera la contuvo.

Visiblemente afectada, la correntina explicó como pudo lo que estaba sintiendo en ese momento: "No puedo respirar. No sé qué me pasa. Debe ser un ataque de pánico", expresó la rubia, entre lágrimas.

La tensión se apoderó del lugar y sus compañeros intentaron asistirla mientras pedían ayuda médica. "Mídanle el aire", se alcanzó a escuchar, mientras la producción de "La cárcel de los gemelos 2" intervenía para retirar a la joven de la celda y trasladarla a un centro de salud.

En medio de la crisis, una de las participantes intentó contener a Coty Romero: "Sé fuerte. Respirá hondo. Nadie te va a hacer nada. Estoy contigo". Con un tono de voz débil y entrecortado, la ex "hermanita" apenas atinó a responder: "Necesito respirar".

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