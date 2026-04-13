El universo del streaming quedó en llamas tras confirmarse el violento enfrentamiento que protagonizó Coty Romero en España, una noticia que generó un impacto total al viralizarse el video de su agresión a La Falete. La correntina, que se encuentra participando en el exitoso reality de YouTube "La cárcel de los Gemelos Dúo", demostró que su carácter no tiene fronteras y no dudó en enfrentar a la polémica figura europea. Esta situación marca un precedente de altísima tensión en el show digital de los Gemelos Ramos, posicionando a la argentina como el centro de todas las miradas internacionales.

Todo comenzó cuando la ex "Gran Hermano" ingresó al recinto y notó un desplante inmediato por parte de la participante española, quien evitó saludarla frente al resto de los "reclusos". El contexto de este conflicto escaló cuando Coty decidió exponer la falta de educación de su compañera, desatando una batalla de gritos que recorrió todo el set de grabación. "Desde que llegué no me saludaste. Educación ante todo, ¿sabés?", le reclamó Romero, a lo que la española respondió asegurando que no sabía quién era la joven argentina, encendiendo la mecha de un escándalo que no tardó en explotar.

Coty Romero a las piñas en España: el violento cruce con "La Falete" que terminó en escándalo internacional

La parte más explosiva de la jornada ocurrió cuando la discusión verbal se transformó en una agresión física que obligó a la seguridad del programa a intervenir de urgencia. Según se pudo ver en las imágenes virales, La Falete le vació una botella de gaseosa encima a Coty, quien respondió de inmediato lanzándole un plato de comida mientras los gritos se apoderaban de la escena. "Pegame, pegame, así te sacan", desafió la correntina mientras era contenida, dejando en claro que no se dejará intimidar por el peso mediático de la figura local en tierras españolas.

Actualmente, la expectativa por el programa es total no solo por este enfrentamiento, sino por el inminente ingreso de Furia Scaglione, quien ya fue anunciada como la próxima gran incorporación del show. Los conductores del formato digital no escatimaron en elogios para la actitud de Coty, calificándola como una "jodida superestrella" que sabe perfectamente cómo manejar los tiempos de la televisión y el conflicto. La unión de las dos argentinas más polémicas de los últimos años promete convertir al programa en un fenómeno de audiencia sin precedentes en la plataforma.

Finalmente, el paso de la joven por la televisión española ya marca un hito de contenido agresivo que mantiene en vilo a los fanáticos de ambos países. Mientras la producción evalúa las consecuencias de este cruce físico, la correntina ya marcó territorio con una actitud defensiva que sacudió la estructura del juego y la convivencia. El escándalo por las agresiones y los secretos en "La cárcel de los Gemelos Dúo" apenas comienza, confirmando que el temperamento de las jugadoras locales es su mejor carta de presentación en el mundo. Mirá el video del momento exacto del ataque en la nota.