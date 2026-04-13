Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 13 de abril, según las encuestas

Después de días movidos en la casa de "Gran Hermano: Generación Dorada" tras la salida de Andrea del Boca por el accidente que sufrió y el revuelo que generó la llegada de Tamara Paganini, los participantes aguardan por conocer quién quedará eliminado este lunes 13 de abril. En redes, distintas encuestas ya anticipan quién podría abandonar el reality por decisión del público.

Con Pincoya, Titi, Nazareno, Daniela, La Maciel, Lola, Brian Sarmiento y Manuel en placa, en la emisión del domingo Santiago del Moro confirmó quiénes bajaron gracias al voto telefónico. Los jugadores con menos apoyo negativo y que siguen en carrera son Titi, Manuel, Daniela, Pincoya y Nazareno.

Con ese escenario, los sondeos digitales empezaron a marcar una tendencia clara. En una encuesta de la cuenta "Mundo Famosos" en su canal de Instagram, La Maciel aparece como la mejor posicionada, con apenas un 4% de votos negativos.

En el otro extremo, la situación es más complicada. Lola figura con un 23,8%, mientras que quien concentra la mayor cantidad de rechazo es Brian Sarmiento, con un contundente 72,1%, quedando como el principal apuntado para abandonar "Gran Hermano: Generación Dorada".

El lunes 13 de abril habrá una nueva gala de eliminación en "Gran Hermano". (Foto: Instagram/ @granhermanoar).

La tendencia se repite en otro relevamiento, esta vez realizado por Fefe Bongiorno en su cuenta de "X" (ex Twitter). Allí, La Maciel vuelve a ubicarse entre las menos comprometidas con apenas un 3% de votos negativos, aunque el escenario se modifica entre los más complicados.

En ese sondeo, Brian alcanza el 40%, pero Lola lidera con el 53%, lo que la ubica como la posible eliminada. De todas formas, habrá que esperar a la gala del lunes por la noche para conocer la decisión final del público.