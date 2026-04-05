En "Gran Hermano", Pincoya recibió una severa sanción por empujar a Tamara Paganini: "Conducta inadecuada..."

Este domingo 5 de abril, la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" estuvo al rojo vivo: "La Pincoya" y Tamara Paganini protagonizaron una acalorada pelea con agresión física. Luego de que la audiencia pidiera expulsión, el reality de Telefe tomó cartas en el asunto y sancionó a la participante chilena.

"Pincoya y Tamara protagonizaron una fuerte discusión, que fue subiendo de tono y terminó mostrando una imagen lamentable, que espero no vuelva a repetirse. Observé atentamente los hechos y voy a referirme al respecto", comenzó diciendo el "Big".

"La Pincoya" fue sancionada en "Gran Hermano Generación Dorada".

Y siguió: "Ambas jugadoras tuvieron actitudes desafiantes, demostrando una penosa incapacidad para dirimir con herramientas civilizadas. Pero una de ellas se extralimitó al transgredir las pautas elementales de convivencia: Pincoya, considero que tu conducta fue inadecuada y por eso recibirás una sanción".

El "castigo" que recayó en la oriunda de Chile consistió en ir directo a la próxima placa de nominados, quedar imposibilitada de poder nominar y de participar en la prueba del líder.

Además, por los gritos del afuera, toda la casa de "Gran Hermano" está nuevamente sancionada: pese a haber ganado la prueba semanal, volverán a tener el 50% del presupuesto y tendrán solo dos minutos y medio para comprar.