En "Gran Hermano", Pincoya recibió una severa sanción por empujar a Tamara Paganini: "Conducta inadecuada..."
El reality de Telefe decidió sancionar solo a una de las dos participantes que protagonizaron una fuerte pelea con agresión física incluida. Enterate más, en la nota.
Este domingo 5 de abril, la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" estuvo al rojo vivo: "La Pincoya" y Tamara Paganini protagonizaron una acalorada pelea con agresión física. Luego de que la audiencia pidiera expulsión, el reality de Telefe tomó cartas en el asunto y sancionó a la participante chilena.
"Pincoya y Tamara protagonizaron una fuerte discusión, que fue subiendo de tono y terminó mostrando una imagen lamentable, que espero no vuelva a repetirse. Observé atentamente los hechos y voy a referirme al respecto", comenzó diciendo el "Big".
Y siguió: "Ambas jugadoras tuvieron actitudes desafiantes, demostrando una penosa incapacidad para dirimir con herramientas civilizadas. Pero una de ellas se extralimitó al transgredir las pautas elementales de convivencia: Pincoya, considero que tu conducta fue inadecuada y por eso recibirás una sanción".
El "castigo" que recayó en la oriunda de Chile consistió en ir directo a la próxima placa de nominados, quedar imposibilitada de poder nominar y de participar en la prueba del líder.
Además, por los gritos del afuera, toda la casa de "Gran Hermano" está nuevamente sancionada: pese a haber ganado la prueba semanal, volverán a tener el 50% del presupuesto y tendrán solo dos minutos y medio para comprar.