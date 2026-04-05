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FARÁNDULA

Polémica en "Gran Hermano": Tamara Paganini y Pincoya protagonizaron una pelea con agresión física y piden su expulsión

Un fuerte enfrentamiento dentro de la casa encendió el escándalo y generó indignación en redes sociales. ¡Mirá el video, en la nota!

La casa de "Gran Hermano: Generación Dorada" vive horas de máxima tensión. A poco tiempo de una nueva eliminación, Pincoya y Tamara Paganini, quien ingresó hace menos de una semana al reality de Telefe, quedaron en el centro de la escena por una fuerte pelea que sacudió a los participantes y las redes. El cruce incluyó agresión física y los fanáticos del ciclo ya exigen sanciones severas, incluso la expulsión de las concursantes.

El enfrentamiento comenzó en la habitación, cuando las cámaras captaron a Tamara guardando objetos debajo de su cama. En el video compartido por la cuenta de Instagram "Mundo Famosos" muestra el momento en que Pincoya irrumpe visiblemente alterada, la empuja y lanza: "¿Qué te pasa conmigo". La tensión escaló de inmediato.

"¿Qué hacés? ¿Por qué me empujás?", respondió Paganini, sorprendida por la situación. Sin bajar el tono, la jugadora chilena retrucó: "Dos veces me has sacado las cosas de la lavadora, así que no sé qué pasa ahí". En ese instante, la transmisión cambió de plano y dejó de mostrar lo que ocurría.

Sin embargo, más tarde se conocieron imágenes del living que revelaron la continuidad de la pelea. Allí se ve cómo ambas salen de la habitación y, en un nuevo cruce, Pincoya vuelve a empujar a su compañera con el pecho, provocando que golpee contra una puerta.

El momento en que Pincoya empuja a Tamara Paganini en "Gran Hermano".&nbsp;
El momento en que Pincoya empuja a Tamara Paganini en "Gran Hermano". 

Con el correr de los minutos, aparecieron más videos que sumaron gravedad al episodio. Según trascendió, Pincoya habría escupido a Tamara, quien respondió arrojándole café caliente. Luego del incidente, la chilena fue contundente: "Yo no me voy a dejar". Acto seguido, pidió asistencia médica: "Me tiraron la taza de agua hirviendo, necesito un médico". Más tarde, reconoció: "Fue Tamara, porque yo le mandé un pollo, la escupí".

La repercusión no tardó en explotar en redes sociales. Usuarios cuestionaron la conducta de ambas jugadoras y reclamaron medidas ejemplares. Para muchos, el límite se cruzó y la producción de "Gran Hermano: Generación Dorada" debería tomar una decisión drástica en las próximas horas, tal como la expulsión de ambas. Los fanáticos deberán esperar a la gala de este domingo para conocer qué sucederá con las "hermanitas".

Gran Hermano: todo sobre la nueva temporada, el casting, los ganadores y los participantes

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