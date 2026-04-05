El beso apasionado de Brian Sarmiento y Danelik de "Gran Hermano" que encendió la casa y las redes: el video

La temperatura en la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" no para de subir. No solo por los cruces y discusiones, sino también por los vínculos que empiezan a tomar forma. Así como días atrás Luana Fernández y Franco Zunino vivieron una noche de pasión, ahora Brian Sarmiento y Danelik Star dieron un paso más y sellaron su amor con un beso apasionado.

Desde hace semanas, ambos venían dando señales claras dentro del juego: miradas, bromas con doble sentido y situaciones cada vez más cercanas alimentaban las sospechas. En ese contexto, la influencer tucumana no ocultó su interés por el exfutbolista y, en distintas oportunidades, dejó en evidencia sus intenciones con comentarios directos que no pasaron desapercibidos en la convivencia.

Finalmente, el coqueteo terminó explotando en la fiesta semanal. En medio de la música y el clima distendido, Brian Sarmiento y Danelik Starse se besaron de forma apasionada y el momento no tardó en viralizarse en redes sociales.

La reacción del público fue inmediata con memes, videos y comentarios, con los que muchos celebraron el nacimiento de una nueva pareja dentro de "Gran Hermano: Generación Dorada". Incluso, el fandom ya los bautizó como "Branelik".

El beso apasionado de Brian y Danelik. (Foto: Instagram/ @visionshowtv).

Ahora queda por ver si este acercamiento se consolida como un romance genuino o si se limita a un vínculo pasajero dentro de la casa. Por lo pronto, Brian y Danelik lograron quedarse con toda la atención y se convirtieron en los grandes protagonistas de la semana.