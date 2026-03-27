Un beso de cuatro encendió la casa de "Gran Hermano" en la noche más picante: "Yo no tengo..."

La temperatura sube en "Gran Hermano Generación Dorada", y con el pasar de los días, los participantes que se gustan se acercan más. Luana y Zunino, por un lado, con una historia de atracción mutua, e incluso la influencer dejando a su novio por sentir cosas por su compañero, y por el otro, Danelik, quien, a modo de juego o realmente atraída por Brian Sarmiento (quien atendió el teléfono dorado en la última gala), de a poco se acerca al exfutbolista. Entre los cuatro se dio una dinámica muy hot durante una prueba semanal, y, a solas, se besaron. Todo quedó registrado por las cámaras del reality de Telefe conducido por Santiago del Moro.

Durante la última prueba semanal, en un momento inesperado, los participantes decidieron desafiarse y "jugar" con besos, elevando la tensión sexual entre ellos. El desafío semanal consistía en mantenerse parados en una plataforma sin caerse.

En esta oportunidad, los protagonistas fueron Danelik Galazan, Luana Fernández, Brian Sarmiento y Franco Zunino, cuatro personajes que dentro de la casa están en pleno momento de seducción y conquista. Lo que parecía una prueba más terminó siendo el escenario de un encuentro que ya es furor en redes.

Vale recordar que la tensión sexoafectiva entre Luana Fernández y Franco Zunino viene de larga data. Lo que comenzó como una escena de celos y reproches en el patio, terminó de la manera más apasionada bajo las sábanas de una de las habitaciones. Los protagonistas parecen haber dejado atrás las diferencias estratégicas para dar rienda suelta a una química que ya se percibía en el ambiente.

Tras una charla íntima donde se pasaron facturas, la discusión bajó de tono hasta convertirse en una confesión de sentimientos mutuos. Las cámaras captaron el momento exacto: "Se empezaron a besar con muchísima intensidad y terminaron tapados por el edredón", marcando el nacimiento de la primera pareja consolidada de esta edición.

Por otro lado, el vínculo entre Brian y Danelik se consolidó como uno de los focos principales del reality. En los últimos días, la relación atravesó distintos momentos que van desde la atracción explícita hasta gestos que marcaron distancia. El acercamiento escaló al punto de una charla íntima donde hablaron de la posibilidad de tener relaciones dentro de la casa.

Danelik fue directa: "Yo sin taparme", mientras que Sarmiento dejó entrever una mirada más emocional: "Uno se tiene que enamorar de la persona". Sin embargo, días más tarde, cuando Danelik intentó besarlo, él le corrió la cara. La historia siguió moviéndose entre el deseo y la duda, con Danelik resumiendo en el confesionario: "Nos tiramos onda nada más".

Pero todo avanzó rápido durante la prueba semanal. Cuando la alarma sonó y los hermanitos se posaron arriba de la plataforma con tan solo centímetros de distancia entre ellos, la tensión se elevó. Sarmiento fue quien decidió romper el hielo con una propuesta que nadie vio venir.

"Ey, ¿nos transamos entre los cuatro?", lanzó el exfutbolista. Aunque al principio todos quedaron completamente atónitos, Danelik subió la apuesta: "Podemos hacer piquito escalera...". Los cuatro aceptaron y sellaron su cercanía con un piquito colectivo que dejó a todos los espectadores con la boca abierta.

Sin embargo, Danelik quedó disconforme con la proporción del beso de cuatro y señaló que Luana y Brian "se habían besado más", por lo que en venganza se besó con Franco. La tensión subió un escalón más cuando comenzaron a besarse todos entre ellos, para equiparar la supuesta desproporción.

En un punto cómico de la situación, terminaron brindando el consentimiento frente a las cámaras, dejando claro que todo fue parte de un juego. Pero las miradas, las risas y las ganas que quedaron flotando en el aire dicen que quizás no todo fue solo un juego.

Entre charlas subidas de tono, gestos afectivos, un beso que no fue y ahora este encuentro de cuatro, la relación entre Brian Sarmiento y Danelik continúa siendo uno de los relatos más comentados de esta edición, todavía sin un desenlace claro. Mientras tanto, Luana y Zunino ya se consolidaron como la pareja más firme de la casa. Lo que está claro es que la Generación Dorada llegó para quedarse, y las noches de "Gran Hermano" prometen seguir dando que hablar.