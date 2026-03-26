Brian atendió el "teléfono dorado" en "Gran Hermano" y protagonizó una escena nudista: "Sin subirse el pantalón..."

Antes de que se conociera a los participantes que bajaron de la placa negativa, en la casa de "Gran Hermano" sonó por primera vez el "teléfono dorado". Así como sucedió con Furia Scaglione alguna vez, Brian Sarmiento salió a correr para atenderlo y protagonizó una escena nudista que dejó en shock a todos.

Brian se encontraba en el baño cuando el cronómetro se puso en cero y sonó el teléfono en "GH". Lo que nadie pensaba es que el exfutbolista correría en paños menores para atenderlo y obtener algún beneficio para su juego.

Brian atendió el "teléfono dorado" en paños menores. (Foto: Telefe).

"Sin subirse el pantalón", "sin lavarse las manos", "sin higienizarse" fueron las observaciones que hicieron los analistas, entre carcajadas. "Superó lo de Furia", aseguró un panelista, en recuerdo de aquella vez en que la popular jugadora se tapó sus partes íntimas con las manos para atender el "teléfono rojo".

El beneficio fue uno por demás insólito: Brian debió elegir a diez participantes para que se queden sin fiesta y hamburguesas. El exfutbolista nombró a La Maciel, Yipio, Nazareno, Lola, Lolo, Manu, Juanicar, Andrea, Franco y Pincoya.

Sin embargo, por haber atendido el "teléfono dorado", Santiago del Moro le comunicó que él también se quedaba sin fiesta y hamburguesas, lo que provocó risas en el jugador y en sus compañeros.