FARÁNDULA
"Gran Hermano Generación Dorada": qué participantes bajaron de la placa negativa
Este jueves 26 de marzo, se conocieron los resultados de la votación negativa y, en consecuencia, fueron salvados algunos participantes en el reality de Telefe. ¡Enterate más, en la nota!
La gala de nominación de "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe) dejó un total de once participantes nominados, incluidos los tres fulminados por el líder de la semana, Martín Rodríguez. En el programa de este jueves 26 de marzo, se conoció a los participantes que se salvaron de la eliminación.
Lola, Juanicar, Pincoya, Manu, Zilli, Brian, Titi, Luana, Lolo, Franco y Zunino integran la placa de nominados de esta semana.
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