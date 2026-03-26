"Gran Hermano Generación Dorada": qué participantes bajaron de la placa negativa

La gala de nominación de "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe) dejó un total de once participantes nominados, incluidos los tres fulminados por el líder de la semana, Martín Rodríguez. En el programa de este jueves 26 de marzo, se conoció a los participantes que se salvaron de la eliminación.

Lola, Juanicar, Pincoya, Manu, Zilli, Brian, Titi, Luana, Lolo, Franco y Zunino integran la placa de nominados de esta semana.

La placa de nominados de "Gran Hermano Generación Dorada". (IX/@GRanHermanoArg).

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