Andy Kusnetzoff y "Pollo" Álvarez, con Crónica TV en la previa desde Miami

A pocas horas del trascendental cruce de la Selección argentina ante Cabo Verde en Miami, la expectativa entre los hinchas es total. En medio de la mística y el color que se vive en las afueras del estadio, el móvil de Crónica TV, con "Rulo" -conductor del canal y enviado especial al Mundial 2026- a la cabeza, se encontró con Joaquín "Pollo" Álvarez y Andy Kusnetzoff. Los conductores, instalados en Estados Unidos cubriendo el certamen, compartieron sus sensaciones de cara al duelo eliminatorio y coincidieron en que, aunque la Scaloneta es firme candidata, en este tipo de instancias "mata-mata" no se puede subestimar a ningún rival.

Kusnetzoff, quien está viviendo su quinto Mundial, analizó con cautela el partido. "La veo muy bien, confío mucho en la Selección, pero no soy de los que subestiman a Cabo Verde. Es un partido difícil, no tienen nada que perder", advirtió el conductor de Perros de la Calle, y confesó cuál es su principal temor futbolístico para los 90 minutos: el planteo defensivo del conjunto africano. "Le tengo miedo al colectivo que se pone atrás. Si no entra en un momento, se te cierra el partido y te viene para el otro lado. Confío mucho en que estos jugadores lo puedan resolver".

El "Pollo" Álvarez coincidió con la mirada prudente de su colega y reconoció que el exceso de confianza en la previa suele ser peligroso. "A mí me dan miedo todos los partidos. Es una Selección que da confianza por lo sólido que demuestra, pero todos estos partidos en los que la gente dice 'che, ¿a qué hora jugamos en Atlanta?' a mí me dan miedo", expresó, y sentenció sobre los supuestos rivales accesibles: "Hay que jugarlo y hay que ganarlo. En los papeles hubiésemos elegido a Cabo Verde, pero hay que demostrar en la cancha".

Entre el análisis futbolero, los conductores también se tomaron un momento para bromear sobre la convivencia laboral en Estados Unidos y le atribuyeron con humor a su productor, "El Ruso", la dieta que vienen llevando en tierras norteamericanas. "Estamos pasando muy bien, laburando un montón y haciendo buenas notas", contó Andy entre risas, antes de una divertida infidencia: "¡Comí más asado acá que en Argentina! Todo el tiempo consigue algún canje de asado, aunque ahora dice que vamos a variar con comida tailandesa".

El móvil de Crónica TV reflejó un clima de fiesta total en Miami, con temperaturas que superaban los 30 grados y cielo despejado. Mientras voluntarios y policía local ultimaban los detalles para la apertura del estadio, los miles de hinchas argentinos que empezaban a copar las avenidas encendían las cábalas -repitiendo las camisetas del debut- para empujar a un equipo que no tiene margen de error y solo puede ganar para seguir alimentando la ilusión de la tercera estrella.