Danny Glover, el actor de "Arma mortal", tiene Alzheimer: "Todavía no asimilo del todo..."

Hollywood está conmocionado. Danny Glover, el actor que marcó a toda una generación con su papel del detective Roger Murtaugh en la saga "Arma mortal", reveló que padece Alzheimer. Lo hizo en una entrevista con el programa "The Today Show", donde el artista de 79 años habló con honestidad sobre su diagnóstico. Aunque aseguró que puede vivir con la enfermedad, reconoció que el futuro es incierto. Su hija Mandisa confesó que él "todavía no asimila del todo" lo que le pasa. La noticia sacudió al mundo del espectáculo.

Danny Glover, el actor de 79 años que supo ganarse el cariño del público con su carisma y su mirada profunda, decidió hacer pública una noticia que pocos esperaban. En una entrevista con "The Today Show", uno de los programas matutinos más vistos de Estados Unidos, el intérprete confirmó que le diagnosticaron Alzheimer. La revelación generó un impacto inmediato en la industria del entretenimiento y entre sus millones de seguidores alrededor del mundo.

El actor, nacido en San Francisco en 1946, contó que recibió el diagnóstico pocos meses después de que la Academia le entregara un Premio Oscar honorífico en 2022. Ese reconocimiento, que celebraba su trayectoria y su compromiso con el cine y las causas sociales, se convirtió en un hito que ahora adquiere un nuevo significado. Glover no ocultó su situación ni la minimizó. "En cierto modo, puedo vivir con esto, pero estoy seguro de que, a medida que avance la enfermedad, las cosas serán diferentes y cambiarán", declaró con esa voz grave y pausada que lo caracteriza.

El Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa progresiva e incurable, afecta la memoria y las funciones cognitivas. La pérdida de memoria a corto plazo, la desorientación y los cambios de comportamiento son algunos de los síntomas que aparecen en las primeras etapas.

Con el tiempo, la enfermedad puede llevar a la incapacidad para caminar o valerse por uno mismo. Glover sabe todo esto y aún así eligió hablar. No lo hizo con dramatismo, sino con una calma que desarma. Acompañado por su familia, incluido su hermano menor Marty, de 67 años, que vive con él, el actor enfrenta este nuevo capítulo de su vida con una actitud que sorprende.

"Por supuesto que cuento con su apoyo", dijo sobre su familia. Pero también dejó en claro que no piensa rendirse. "No siento que sea el fin de mi vida. Hay trabajo por hacer", remarcó. Esa frase, dicha con la misma determinación que ponía en sus personajes, es un reflejo de su carácter. Glover siempre fue un hombre de convicciones, comprometido con las causas sociales y con un sentido de la justicia que traspasaba la pantalla. Ahora, esa misma fuerza la pone al servicio de su propia salud.

En una entrevista con la revista People, su hija Mandisa fue más allá y confesó que su padre "todavía no asimila del todo" lo que le pasa. "A veces está consciente y a veces no", explicó. Esas palabras pintan un cuadro complejo, donde la lucidez y la confusión se alternan. El propio Glover, en esa misma charla, reflexionó sobre la memoria con una profundidad que solo alguien que está atravesando esta experiencia puede tener. "Hay momentos que uno recuerda una y otra vez y que confirman que uno tiene memoria. Y hay momentos que jamás olvidaré", dijo.

La carrera de Danny Glover es vasta y llena de momentos inolvidables. Se hizo famoso a nivel mundial por encarnar al detective Roger Murtaugh en la saga "Arma mortal", junto a Mel Gibson. Esa franquicia, que tiene cuatro películas, marcó un antes y un después en el cine de acción y popularizó el subgénero del buddy movie, donde dos personajes opuestos deben trabajar juntos para lograr un objetivo común.

Danny Glover, haciendo dupla con Mel Gibson en "Arma Mortal".

Pero Glover fue mucho más que ese papel. En los años 80 trabajó en películas como "En un lugar del corazón" y "El color púrpura", dos films que abordaban el racismo y la esclavitud con una mirada que pocos actores de su generación se animaban a tener. También participó en "Depredador 2", "Testigo en peligro", "Silverado" y "Los excéntricos Tenenbaums", demostrando una versatilidad que lo convirtió en uno de los intérpretes más respetados de Hollywood.

Su compromiso con el cine nunca estuvo desligado de su compromiso social. Glover fue un activista incansable, defensor de los derechos civiles y de las comunidades afroamericanas. Esa faceta suya, tan presente como su carrera actoral, también forma parte del legado que ahora adquiere una nueva dimensión. Enfrentar el Alzheimer con la misma entereza con la que enfrentó las injusticias es, quizás, su último gran papel.