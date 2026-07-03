Mauro Icardi se burló de Yanina Latorre y la conductora lo destrozó en su programa: "Sos un pobre tipo.."

Luego de desmentir la separación con la China Suárez por causa de Ekaterina Ojeda, Mauro Icardi se la agarró con Yanina Latorre, quien había filtrado la supuesta ruptura con la actriz. En historias de Instagram, el delantero del Galatasaray subió una foto de la conductora disfrazada de payaso y la tildó de "cornuda". Lejos de quedarse callada, Yanina le dedicó un durísimo descargo, donde le echó en cara su carrera futbolística y los conflictos familiares.

La burla de Mauro Icardi a Yanina Latore. (Instagram/@mauroicardi).

"Es la segunda vez que me tratás de cornuda, siempre me insultás. No tenés otra cosa que decirme en la vida que cornuda, porque resisto todos los archivos", arrancó Latorre con su respuesta bien contundente en su ciclo "Sálvese quien pueda" (América TV).

Y disparó contra Mauro con una frase letal: "Prefiero ser famosa por lo que digo, y con esto me das más importancia porque te pica cuando hablo porque digo la verdad, que vas a pasar a la historia como el jugador con menos códigos de la historia del fútbol. No te quiere ningún jugador".

En ese entonces, la presentadora de "SQP" mencionó los conflictos familiares de Icardi: "Vos tenés un papá que está solo en tu provincia natal, que no tiene para comer, que va a Wanda de vez en cuando y lo mediatiza, y el señor hace una olla popular para vender comida y poder comer. ¿No te da vergüenza, Mauri Cardi? Ya que estás al pedo, en lugar de exponer a tu hija, tratarme de conchuda o de cornuda... ¿Por qué no te vas a Rosario y cuidás a tu papá?".

Yanina Latorre no dejó pasar la ocasión para remarcar la falta de actividad futbolística de Mauro Icardi y su exposición mediática desde que se separó de Wanda Nara. "¿No te da vergüenza que todos los jugadores están concentrados, están en la Selección, y los que no, están de vacaciones en familia?", le preguntó la conductora mirando a la cámara.

"Vos te metés en el Instagram de cualquier jugador de renombre y el tipo está entrenando, tiene fotos jugando al fútbol. Vos tenés una foto de Yanina Latorre vestida de payaso y diciéndole cornuda. Sos un pobre tipo y hacés videítos con tu novia para dar por tierra los rumores que salen", remató la "exangelita".

Y fue lapidaria en el cierre de su descargo: "De verdad, sos digno de lástima. Te deseo que te busques un trabajo. Por ahí, en lugar de estar hablando conmigo, tratándome de cornuda o puteando a tus abogadas, pues son mis amigas, podés estar buscando un laburo. Y a los jugadores como vos generalmente no les va bien en el fútbol porque son indeseables, porque sos un nabo".