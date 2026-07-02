Susana Giménez, invitada vip de la familia Messi para el partido de la Selección Argentina contra Cabo Verde

Después de algunas dudas que ponían en riesgo la llegada de Susana Giménez al Mundial 2026, evento al que la diva siempre acude, ya sea para trabajar con Marley en "Por el mundo", o como anfitriona de alguna marca, finalmente la conductora llegó a Miami. La diva ya está en la ciudad y se prepara para alentar a La Scaloneta en el partido de la Selección Argentina contra Cabo Verde, que se jugará este viernes. Se supo que Giménez es la invitada vip de la familia Messi, (y podría conseguir una nota exclusiva con el diez).

Según información de La Pavada de Diario Crónica, Susana ya se encuentra en Miami junto a su hija Mecha. Fueron invitadas por Celia, la mamá de Messi, a su palco en el Hard Rock Stadium para ver el encuentro de octavos de final. Sin embargo, la conductora de Telefe tiene un dilema: aunque la familia del 10 le abrió las puertas de su espacio privado, Susana quiere ver el partido desde la platea junto a su colega Marley, con quien comparte una gran amistad y una historia de viajes televisivos que incluye "Por el mundo". Están esperando que Telefe les habilite los ingresos para poder estar juntos y vivir la experiencia mundialista desde ese lugar.

El lío de entradas en el estadio por el partido de mañana de Argentina complica la decisión, pero la producción del canal trabaja a contrarreloj para resolver la situación. Mientras tanto, Susana disfruta de su estadía en Miami y no pierde detalle del clima previo al encuentro. Pero el Mundial no es lo único que ocupa la agenda de la diva. De cara a la serie sobre su vida, que promete ser uno de los proyectos más esperados, van por la escritura del tercer capítulo, que revisa uno a uno con su equipo. Todavía no cerró con la plataforma que lo va a realizar, pero avanza a paso firme.

La presencia de Susana en Miami no es casualidad: siempre tuvo un vínculo especial con el fútbol y con la Selección, y en esta Copa del Mundo no podía faltar. Además, la posibilidad de una entrevista histórica con Lionel Messi sigue latente, aunque por ahora no hay nada confirmado. Lo cierto es que la diva ya está en el centro de la escena mundialista, y su decisión sobre desde dónde ver el partido promete ser uno de los temas del fin de semana.