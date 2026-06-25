Susana Giménez viajará al Mundial 2026 para alentar a la Selección Argentina en una instancia decisiva: los detalles

Mientras miles de argentinos siguen de cerca el Mundial 2026 y varias figuras del espectáculo ya se encuentran en Estados Unidos para acompañar a la Selección, una de las ausencias que más llamaba la atención era la de Susana Giménez. La conductora, habitué de grandes eventos deportivos, parecía decidida a quedarse en el país. Sin embargo, en las últimas horas surgió una novedad que cambió el escenario y se confirmó su presencia en una instancia decisiva para la Scaloneta.

Durante las últimas semanas circularon distintas versiones para explicar por qué la diva de los teléfonos no había viajado en la primera etapa del certamen. Una de las hipótesis apuntaba a una supuesta distancia con las nuevas autoridades de Telefe, que asumieron recientemente. Otra explicación, mucho más simple, estaba vinculada al desgaste que implica una travesía extensa y a la posibilidad de evitar el ritmo intenso de la fase inicial del torneo.

Más allá de su ausencia física en Estados Unidos durante la fase de grupos, Susana Giménez dejó en claro que siguió de cerca cada paso de la Selección Argentina. La conductora se mantuvo activa en sus redes sociales y celebró los buenos resultados del equipo nacional. De hecho, este lunes, tras la victoria por 2 a 0 frente a Austria, compartió en sus historias de Instagram una imagen de Lionel Messi, autor de los dos goles del encuentro, para festejar una nueva alegría de la Scaloneta.

Finalmente, este jueves Juan Etchegoyen reveló que hubo un cambio de planes y que la conductora asistirá al importante evento deportivo. "Tal como adelanté hace dos semanas, Susana Giménez viajará al Mundial en las próximas horas porque la Selección Argentina jugará en Miami. La diva estará presente en el partido de los 16avos de final de la Scaloneta. Seguramente aparezca en Telefe con Marley", escribió el periodista en su cuenta de "X" (ex Twitter).

Susana Giménez en el Mundial 2018.

La Selección Argentina disputará los 16avos de final de la Copa del Mundo el viernes 3 de julio a las 19:00, hora argentina, en el Hard Rock Stadium de Miami. El equipo dirigido por Lionel Scaloni terminó como líder del Grupo J y se enfrentará a Uruguay, el cual quedó en el segundo puesto del Grupo H.

A su vez, como ocurrió en otras competencias internacionales, se espera que la diva forme parte de "Por el mundo", el ciclo de viajes encabezado por Marley. En esta edición, el conductor recorre Estados Unidos junto a Ian Lucas para mostrar desde adentro el clima mundialista.

El programa combina la cobertura de los partidos de la Selección Argentina con recorridas por las ciudades anfitrionas, testimonios de los hinchas, entrevistas exclusivas con los futbolistas y momentos de humor que se convirtieron en una marca registrada del formato, una experiencia que Susana conoce de primera mano.