La Selección Argentina cierra la fase de grupos del Mundial 2026 ante Jordania: qué jugadores pueden debutar en una Copa del Mundo

Después de sus dos primeras presentaciones, la Selección Argentina cumplió con su objetivo y clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026. Sin embargo, todavía debe cerrar su participación en el Grupo J ante Jordania.

Para ese duelo que se disputará este sábado desde las 23:00 en Texas, el DT de la Albiceleste, Lionel Scaloni, analiza la posibilidad de hacer varios cambios.

Lo cierto es que, más allá de que no hay modificaciones confirmadas, esa decisión no solo le dará rodaje a quienes no tuvieron minutos, sino que también le abrirá la posibilidad de que varios puedan hacer su estreno absoluto en una Copa del Mundo.

Si uno observa la nómina del combinado nacional, son siete los jugadores que están cerca de tener ese gran honor, empezando por los arqueros suplentes.

Gerónimo Rulli tiene la medalla de campeón de Qatar 2022, aunque no jugó ningún partido, mientras que Juan Musso transita su primera participación en la máxima cita. Ambos podrían reemplazar a un Dibu Martínez que arrastró la fractura de un dedo durante las últimas semanas.

Por otra parte, con Cristian Romero descartado, Marcos Senesi podría perfilarse como un eventual acompañante de Nicolás Otamendi en la zaga central.

En el mediocampo, el caso más particular es el de Giovani Lo Celso. Parte del ciclo del actual entrenador desde el comienzo, se quedó afuera por lesión hace cuatro años y, si bien estuvo en Rusia 2018, Jorge Sampaoli no le dio minutos. Por otra parte, Valentín Barco es una de las recientes figuras que se ganó un lugar y quiere estar en el once inicial, misma situación que la de Giuliano Simeone.

Además, la lista la completa José López, quien parece tener la situación más complicada, ya que si Lautaro Martínez va al banco, tiene por delante a Julián Álvarez.

Cabe resaltar que otros que estaban en la misma situación eran Nico Paz, Facundo Medina y Nicolás González. No obstante, Scaloni ya los utilizó en el curso de los dos partidos anteriores.

La Selección Argentina juega con Jordania por el Mundial 2026: probable formación

Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Valentín Barco; Lionel Messi o Nico Paz, Julián Álvarez y Nicolás González.