El gran dilema de Scaloni: ¿Descansa el Dibu Martínez ante Jordania?

Con la clasificación a dieciseisavos de final asegurada y el primer puesto del grupo J blindado, Lionel Scaloni ya tiene definido que el partido del sábado 27 de junio ante Jordania (23 horas) será el momento para rotar. La pregunta que desvela al cuerpo técnico es una sola: ¿hasta dónde llega ese recambio? En términos concretos, si el arco también entra en la rotación o si Emiliano Martínez se mantiene como titular en el AT&T Stadium de Arlington.

La recuperación del Dibu y su deseo de seguir

Después del triunfo ante Austria, el propio Martínez despejó las dudas sobre su estado físico con una frase corta y contundente: "El dedo está perfecto". La fractura en la base de la articulación del anular de la mano derecha, sufrida en la entrada en calor de la final de la Europa League, quedó atrás. El callo fue soldando en las últimas semanas, la inflamación cedió y la decisión de no pasar por el quirófano -sumada al trabajo específico con Pablo Capuchetti, el fisioterapeuta de la Selección- le permitió llegar en condiciones para los dos primeros partidos del Mundial.

Sin embargo, el debate interno persiste. Por un lado, mantener al arquero marplatense en el once le daría continuidad y confianza dentro del campo, algo valioso tras una lesión como la que atravesó. Por el otro, Scaloni evalúa la chance de darles minutos mundialistas a Gerónimo Rulli o Juan Musso ante más de 70 mil espectadores en un estadio que ya vibró con el aliento argentino: frente a Austria, los sensores de la animación oficial del partido registraron más de 100 decibeles en los gritos de la parcialidad celeste y blanca.

El récord que persigue Martínez

Hay otro factor que pesa en la ecuación: el Dibu está persiguiendo un sueño personal. Con 43 vallas invictas en la Selección Mayor, se encuentra a solo cuatro de convertirse en el arquero con más porterías en cero en la historia del equipo nacional, un registro que actualmente ostenta Sergio Romero con 47, aunque en 96 partidos contra los 61 del actual titular.

"Somos locales en todos lados, como la canción", se le escapó el martes después de que una multitud argentina sorprendiera a Arlington en el banderazo y en el estadio. El arquero saborea cada momento del torneo y quiere seguir siendo parte desde adentro de la cancha. Las próximas horas serán decisivas para saber si Scaloni le concede ese deseo o si, esta vez, le toca acompañar el show desde el banco.