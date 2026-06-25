Sudáfrica venció a Corea del Sur y clasificó por primera vez a la próxima ronda del Mundial

Sudáfrica dio un gran batacazo en el Mundial 2026 al derrotar a Corea del Sur por 1-0 con gol de Thapelo Maseko por la tercera fecha del Grupo A. Con este resultado, superó la primera fase por primera vez en su historia.

Los dirigidos por Hugo Broos lograron aguantar los constantes ataques del equipo asiático durante los primeros minutos y poco a poco se animaron a crear situaciones, pero no lograban llegar con peligro al arco defendido por Seung-Gyu Kim.

Sudáfrica y un triunfo histórico. %uD83D%uDC4A#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA %uD83C%uDFC6 (@fifaworldcup_es) June 25, 2026

El único gol de la noche lo convirtió el delantero Thapelo Maseko, quien promediando la segunda etapa ajustició al arquero surcoreano y puso adelante al equipo africano.

Tras el 1 a 0, el equipo conducido por Hong Myung-Bo salió en busca del empate pero no pudo superar la defensa de Sudáfrica, que se aferró a la ventaja y consiguió un triunfo histórico.

Sudáfrica avanzó por primera a la siguiente ronda y jugará ante uno de los anfitriones, Canadá, en los 16avos. de final. Corea del Sur quedó tercero en el Grupo A y deberá esperar el resto de los resultados de la tercera jornada para ver si logra clasificar como uno de los mejores 3eros.