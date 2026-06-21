"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia

La última emisión de "La Noche de Mirtha" dejó uno de los momentos más divertidos de la noche gracias al intercambio que protagonizaron Mirtha Legrand y Joaquín Levinton.

Todo comenzó cuando la conductora decidió indagar sobre la vida sentimental del líder de Turf. Después de describirlo como un hombre "muy galán" y "muy picarón", Mirtha fue directo al punto y le preguntó si estaba en pareja.

"¿Tenés novia? ¿Estás de novio?", lanzó la histórica conductora. Levinton, fiel a su estilo, respondió con humor y cierta evasiva: "Algo así".

Sin embargo, el músico dejó en claro que prefería no profundizar sobre el tema. "No hablo de mi vida privada. Porque después la gente...", comentó, dejando la frase inconclusa.

La respuesta provocó la inmediata reacción de Mirtha, que apeló a su característico humor para retrucarle: "¡Te levantás y te vas de acá, eh!".

Joaquín Levinton esquivó una pregunta y sorprendió a Mirtha

La ocurrencia generó risas entre todos los invitados y dio lugar a un clima distendido durante la mesa. Lejos de quedarse ahí, la conductora agregó: "He estudiado la vida de ustedes cuatro. Algunas cosas puedo contar y muchas no".

Más adelante, Levinton aprovechó la oportunidad para expresar su cariño y admiración por la diva de la televisión argentina. "Para mí es una aventura hermosa estar de vuelta, haberme encontrado con ella y hacer este programa", afirmó señalando a Mirtha.

El divertido ida y vuelta se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del programa y volvió a demostrar la química que puede generarse cuando el humor espontáneo se apodera de la mesa de Mirtha Legrand.