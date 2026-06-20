Tobika le pone ritmo al desamor con "Otra noche más", su nuevo merengue moderno

La escena urbana argentina sigue sumando artistas que apuestan por propuestas originales y con identidad propia.

En ese camino aparece Tobika, quien continúa consolidando su crecimiento artístico con el lanzamiento de "Otra noche más", un single que combina la energía del merengue moderno con una letra atravesada por la nostalgia y el desamor.

Tras la buena recepción de "Re Solo" y "Sabor Tropical", el músico presenta una nueva pieza que amplía su universo creativo y confirma su intención de seguir explorando sonidos donde las raíces latinas y la modernidad conviven de manera natural.

Un merengue para bailar mientras duele

Con "Otra noche más", el artista profundiza el concepto de su característico estilo "New Tropical", pero esta vez llevando la propuesta hacia un terreno todavía más bailable.

La canción se apoya en una instrumentación vibrante y contagiosa que invita al movimiento desde los primeros segundos. Sin embargo, detrás de ese ritmo festivo se esconde una historia cargada de emociones.

La letra retrata la clásica tusa post-ruptura, reflejando el sentimiento de quien sigue aferrado a un amor que ya no está, pero decide atravesar ese dolor sin perder la alegría ni las ganas de seguir adelante.

Una historia cotidiana que conecta con toda una generación

Uno de los puntos más destacados del lanzamiento es la capacidad de Tobika para transformar situaciones comunes en canciones con las que miles de personas pueden sentirse identificadas.

A través de referencias simples y cercanas, el artista construye una narrativa generacional donde aparecen recuerdos, costumbres y vínculos que forman parte de la vida cotidiana.

La canción retrata un amor "dosmilero", con referencias culturales que conectan rápidamente con el público joven y generan una identificación inmediata.

Un videoclip que amplía el universo de Tobika

El lanzamiento llega acompañado por un videoclip dirigido por Ivan Ursul y Galo Ursul, quienes vuelven a trabajar sobre la construcción visual que caracteriza los últimos proyectos del artista.

Picardía, color y una nueva faceta artística

La propuesta audiovisual apuesta por una estética de colores cálidos y escenas que resaltan el costado más carismático de Tobika.

Además de potenciar el mensaje de la canción, el video permite descubrir una faceta más interpretativa del músico, quien se muestra cómodo desarrollando un rol actoral que complementa perfectamente la historia que narra el tema.

La combinación entre música e imagen fortalece una identidad artística que continúa evolucionando con cada lanzamiento.

El sello de un artista que busca diferenciarse

Lejos de encasillarse en una fórmula repetitiva, Tobika continúa explorando nuevas posibilidades dentro de la música urbana.

Su capacidad para fusionar géneros, emociones y relatos cotidianos se transformó en una de sus principales fortalezas y en una de las razones por las que cada nuevo lanzamiento genera expectativa entre sus seguidores.

Cuando la nostalgia se convierte en canción

Con "Otra noche más", Tobika vuelve a demostrar que el desamor también puede bailarse.

A través de una combinación efectiva de ritmos latinos, melodías pegadizas y una historia con la que muchos pueden sentirse identificados, el artista suma un nuevo capítulo a una etapa creativa que no deja de crecer y confirma su lugar como una de las propuestas más interesantes de la nueva generación musical argentina.