RonDamon reúne a figuras de Los Pericos, Los Fabulosos Cadillacs, Panteón Rococó y Che Sudaka en "Maldita Radio"

La música latinoamericana vuelve a demostrar que no conoce fronteras. En esta oportunidad, RonDamon apuesta por un encuentro artístico de alto impacto con el lanzamiento de "Maldita Radio", una canción que reúne a destacados referentes de Argentina, México y España en una producción cargada de identidad, energía y espíritu colaborativo.

El nuevo sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y marca un nuevo paso en la evolución de la banda marplatense, que continúa ampliando horizontes dentro de la escena del reggae y el rock latino.

Una canción que cruza fronteras y generaciones

Con una base que fusiona reggae, rock y sonidos característicos de la música latinoamericana, "Maldita Radio" se presenta como una obra colectiva donde cada artista aporta su impronta y personalidad.

La canción cuenta con la participación de Ariel "Topo" Raiman, integrante de Los Pericos; Leo y K-Chafaz de Che Sudaka; Flavio Cianciarulo, más conocido como Sr. Flavio, histórico miembro de Los Fabulosos Cadillacs; y Dr. Shenka, líder de Panteón Rococó.

La combinación de estas figuras consolidadas con la propuesta de Rondamon da como resultado una canción que celebra la unión cultural y musical de distintos países.

Un proceso de grabación internacional

Uno de los aspectos más destacados de "Maldita Radio" es la forma en que fue concebida y producida.

Las voces y distintas partes instrumentales fueron registradas entre Argentina, México y España, un detalle que refuerza el carácter internacional del proyecto y refleja la conexión artística entre músicos de distintas generaciones y geografías.

La grabación se realizó en El Point Studios y Daquino Estudio, donde se terminó de dar forma a una canción que busca convertirse en uno de los lanzamientos destacados del año dentro del género.

Quiénes integran RonDamon

La banda marplatense está conformada por:

Domingo Tambourindeguy (voz)

(voz) Gonzalo Losada (guitarras)

(guitarras) Milton Fallacara (teclados)

(teclados) Diego Wlasic (bajo)

(bajo) Marcos Daquino (batería)

A ellos se suma una potente sección de vientos integrada por:

Ramón Medina (saxo)

(saxo) Pablo Clavijo (saxo)

(saxo) Roberto Pizola (trompeta)

La combinación de estos músicos ha sido una de las claves para consolidar la identidad sonora del grupo dentro de la escena nacional.

El adelanto de un nuevo álbum

Además de representar un lanzamiento de peso por la cantidad de invitados involucrados, "Maldita Radio" funciona como el primer anticipo del próximo trabajo discográfico de Rondamon.

La banda apuesta a una nueva etapa creativa donde las composiciones originales y las colaboraciones internacionales tendrán un papel fundamental.

Este lanzamiento refleja la madurez artística de un grupo que continúa expandiendo su propuesta sin perder la esencia que lo caracteriza.

Una historia marcada por las colaboraciones

La participación de figuras como Sr. Flavio, Dr. Shenka, Topo Raiman y Che Sudaka no es un hecho aislado dentro de la trayectoria de RonDamon.

A lo largo de los años, la banda compartió proyectos y grabaciones con importantes artistas de la escena latinoamericana, entre ellos integrantes de Los Pericos, Ratones Paranoicos, Gondwana, Los Cafres, La Mississippi y la cantante uruguaya Julieta Rada.

Estas experiencias fueron fortaleciendo una identidad artística abierta al intercambio cultural y a la construcción colectiva.

Una canción que celebra la unión de la música latinoamericana

"Maldita Radio" llega para reafirmar que el reggae, el rock y los ritmos latinoamericanos siguen encontrando nuevos caminos para renovarse.

Con una propuesta que reúne a referentes de distintos países y generaciones, RonDamon presenta una canción que trasciende fronteras y anticipa un futuro prometedor para la banda.

El lanzamiento no solo representa un nuevo capítulo en su carrera, sino también una muestra de la vigencia de una escena musical que continúa construyendo puentes a través de la música.



