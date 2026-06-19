Ángela Leiva cumplió su sueño y conquistó el Movistar Arena con una noche llena de emoción e invitados

Ángela Leiva vivió una de las noches más importantes de su carrera. La cantante se presentó este miércoles 18 de junio en el Movistar Arena de Buenos Aires y cumplió uno de los grandes sueños que venía persiguiendo desde hace años: protagonizar su propio espectáculo en uno de los escenarios más importantes del país.

Ángela Leiva cumplió el sueño de protagonizar su primer Movistar Arena propio / P.h: Cecilia Bello

Minutos antes de las 21:30, las luces del estadio se apagaron y comenzó una celebración que recorrió los distintos momentos de su trayectoria. El show abrió con "Amnesia", para luego continuar con un enganchado que incluyó "No vuelvas jamás", "Me acostumbré a ti" y "No podrás", desatando los primeros grandes aplausos de una multitud que acompañó cada canción de principio a fin.

Uno de los momentos destacados de la primera parte del concierto llegó con la interpretación de "Gato", su reciente lanzamiento, que fue recibido con entusiasmo por sus seguidores.

La noche también tuvo espacio para homenajear a una de sus máximas referentes. Ángela presentó un medley dedicado a Gilda con versiones de "Noches vacías", "Paisaje", "No me arrepiento de este amor" y "Fuiste", en un segmento cargado de emoción que conectó con la historia de la música popular argentina.

La artista vivió una jornada histórica y recibió el cariño de un Movistar Arena colmado / P.h: Cecilia Bello

El repertorio continuó con canciones como "Ni perdón ni permiso", "Cobarde", "La gata bajo la lluvia", "Lo que me hizo usted", "Ya me olvidé", "Él me mintió" y "Fuera de mi vida", confirmando la potencia interpretativa que convirtió a Ángela en una de las voces más destacadas de la escena nacional.

La primera gran sorpresa de la noche llegó con la aparición de Facundo "El Chino" Herrera, de Q'Lokura. Apenas pisó el escenario, el Movistar Arena estalló en una ovación. Juntos interpretaron "Amor de mierda", adelantaron "Qué quieres de mí", la canción que grabaron en colaboración y que próximamente verá la luz, y cerraron con el exitoso "Yo era".

Durante la presentación, Ángela destacó el vínculo artístico y personal que construyó junto al cantante cordobés, asegurando que esa canción los unió para siempre. La química entre ambos volvió a quedar en evidencia sobre el escenario y fue celebrada por un público que acompañó cada verso.

Más tarde llegó el turno de Eugenia Quevedo. Las artistas compartieron "Señora amante", "Qué mal elegiste", "Enemigas" y "No podrás" en uno de los momentos más divertidos de la noche. Entre canciones intercambiaron bromas, anécdotas y reflexiones sobre sus carreras, generando una complicidad que rápidamente contagió a todo el estadio.

Para el tramo final, Ángela eligió interpretar "Quién eres tú", "Esa idiota", "Llamadas extrañas" y "Amiga traidora", una de las canciones más emblemáticas de su repertorio y que recientemente reversionó en clave Tex-Mex.

A medida que se acercaba el cierre, la emoción comenzó a ganar protagonismo. Visiblemente conmovida, la artista agradeció el acompañamiento de sus seguidores y recordó el camino recorrido hasta llegar a ese escenario.

Ángela Leiva recorrió sus grandes éxitos en una noche cargada de emoción y celebración / P.h: Cecilia Bello

Finalmente, las lágrimas se hicieron inevitables. Frente a miles de personas, Ángela celebró haber cumplido el sueño de realizar su primer show propio en el Movistar Arena, un logro que llega en uno de los momentos más importantes de su carrera y que confirma el enorme presente artístico que atraviesa.

Con una entrega total sobre el escenario, Ángela Leiva conquistó por primera vez el Movistar Arena con un show / P.h: Cecilia Bello

Entre aplausos, ovaciones y una emoción compartida por todo el recinto, Ángela Leiva cerró una noche que quedará marcada para siempre en su historia y en la de sus fanáticos.