Ke Personajes deslumbró en París y presentó "Corazón Ausente" ante una multitud: cómo sigue su gira internacional

El fenómeno de Ke Personajes sigue expandiéndose por el mundo. Luego de consolidarse como una de las bandas argentinas más convocantes de los últimos años, el grupo continúa llevando su música a nuevos escenarios y sumando hitos a una carrera en constante crecimiento.

En esta oportunidad, la agrupación protagonizó una noche inolvidable en París, donde presentó oficialmente las canciones de su más reciente trabajo discográfico, "Corazón Ausente", frente a una multitud que vibró con cada interpretación.

Una noche histórica en la capital francesa

El emblemático Cabaret Sauvage fue el escenario elegido para recibir a la exitosa banda entrerriana en una de las fechas más esperadas de su gira europea.

Con una conexión inmediata entre la banda y el público, el recital se transformó en una verdadera fiesta donde miles de fanáticos cantaron, bailaron y celebraron cada una de las canciones del repertorio.

A lo largo de la noche, el grupo interpretó cerca de veinte temas que recorrieron tanto su presente artístico como los grandes éxitos que marcaron su trayectoria.

Ke Personajes en París

Ke Personajes en París

"Corazón Ausente", el álbum que marca una nueva etapa

Uno de los momentos más destacados del show estuvo relacionado con la presentación de "Corazón Ausente", el trabajo discográfico que representa una evolución artística para la banda.

Durante el concierto sonaron canciones como "Corazón Ausente", "Debió ser así", "Echar de menos", "Se hace difícil", "Celosa" y "De la A a la Z", composiciones que forman parte de esta nueva etapa musical.

Pero también hubo espacio para aquellos clásicos que llevaron a Ke Personajes a lo más alto de la escena popular, entre ellos "Adiós amor", "Oye mujer", "Ya no vuelvas", "Fue ella fui yo", "Ya no siento nada" y "Pobre corazón".

La combinación entre las nuevas canciones y los éxitos consagrados generó una respuesta eufórica por parte del público presente.

Un disco conceptual atravesado por las emociones

A diferencia de trabajos anteriores, "Corazón Ausente" fue concebido como una obra integral donde cada canción forma parte de una misma historia.

El álbum refleja una evolución emocional y artística que atraviesa distintas etapas personales, desde el dolor, la desesperación y la obsesión hasta la aceptación y el crecimiento personal.

Según la propuesta conceptual del proyecto, las canciones muestran el recorrido interno de un personaje que aprende a sanar sus heridas y descubre la importancia del amor propio.

El tema principal del disco, "Corazón Ausente", resume esa dualidad emocional. Por un lado, expone el sufrimiento de alguien que no logra superar una pérdida; por el otro, refleja el orgullo de quien cree haber amado como nadie más.

Invitados internacionales de primer nivel

El nuevo álbum también cuenta con colaboraciones que potencian el alcance internacional de la banda.

Entre los artistas invitados aparecen Los Ángeles Azules y J Balvin, quienes aportan su estilo y personalidad a un proyecto que marca el inicio de una etapa renovada para Ke Personajes.

Además de sumar figuras de renombre internacional, este trabajo representa un paso importante en la consolidación de una identidad artística propia basada en composiciones originales.

Las próximas fechas de la gira "Corazón Ausente" por Europa y Latinoamérica

Tras su exitoso paso por París, la banda continuará su recorrido internacional con una intensa agenda de conciertos que la llevará por algunos de los escenarios más importantes del continente europeo y de Latinoamérica.

Europa

21 de junio: Hamburgo, Alemania

Hamburgo, Alemania 23 de junio: Milán, Italia

Milán, Italia 24 de junio: Roma, Italia

Roma, Italia 26 de junio: Frankfurt, Alemania

Frankfurt, Alemania 27 de junio: Berlín, Alemania

Berlín, Alemania 29 de junio: Londres, Inglaterra

Londres, Inglaterra 30 de junio: Madrid, España

Madrid, España 3 de julio: Copenhague, Dinamarca

Copenhague, Dinamarca 4 de julio: Estocolmo, Suecia

Estocolmo, Suecia 6 de julio: Múnich, Alemania

Múnich, Alemania 8 de julio: Zúrich, Suiza

Zúrich, Suiza 10 de julio: La Palma, España

La Palma, España 11 de julio: Gran Canaria, España

Latinoamérica

21 de agosto: Neuquén

Neuquén 22 de agosto: Mendoza

Mendoza 30 de agosto: Santiago de Chile

Santiago de Chile 5 de septiembre: Olavarría

Olavarría 26 de septiembre: Corrientes

Corrientes 7 de octubre: Tucumán

Tucumán 9 de octubre: Córdoba

Córdoba 31 de octubre: Rosario

De Viña del Mar a Europa: el gran año de Ke Personajes

El crecimiento del grupo durante los últimos meses quedó reflejado en algunos de los escenarios más importantes del mundo de habla hispana.

A comienzos de año, Ke Personajes brilló en el prestigioso Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde recibió la ovación del público y obtuvo las codiciadas Gaviotas de Plata y Oro.

Posteriormente, la banda también participó del reconocido Vive Latino, compartiendo cartel con artistas de relevancia internacional y reafirmando su proyección global.

Un fenómeno argentino que no deja de crecer

Con escenarios agotados, una propuesta artística renovada y una gira internacional cada vez más ambiciosa, Ke Personajes atraviesa uno de los períodos más exitosos de su historia.

El paso por París volvió a demostrar el enorme alcance de su música y confirmó que el fenómeno liderado por Emanuel Noir ya trasciende las fronteras argentinas para convertirse en una referencia cada vez más fuerte dentro de la música popular latinoamericana.

Con "Corazón Ausente" como bandera de esta nueva etapa, la banda continúa conquistando públicos alrededor del mundo y consolidando un crecimiento que parece no tener techo.