Jorge Drexler emocionó a más de 15 mil personas con la presentación de TARACÁ en Montevideo

Hay artistas que conquistan escenarios alrededor del mundo y otros que, además, logran transformar un regreso a casa en un acontecimiento histórico.

Eso fue precisamente lo que ocurrió con Jorge Drexler, quien protagonizó dos noches memorables en el Antel Arena de Montevideo para presentar oficialmente TARACÁ, su más reciente trabajo discográfico.

Con entradas agotadas y más de 15.000 espectadores distribuidos entre ambas funciones, el músico uruguayo convirtió cada concierto en una celebración colectiva donde la música, la emoción y las raíces culturales fueron las grandes protagonistas.

Un regreso a casa cargado de emoción

Los shows realizados el 6 y 7 de junio tuvieron un significado especial para el artista charrúa. No se trató únicamente de presentar nuevas canciones, sino de compartir con su público el universo creativo detrás de TARACÁ, un álbum profundamente conectado con los sonidos y las tradiciones de Uruguay.

Durante casi tres horas por noche, el artista recorrió las composiciones de su nuevo disco y también interpretó algunos de los temas más queridos de su carrera, generando una conexión permanente con los asistentes.

La respuesta del público fue inmediata. Desde los primeros acordes hasta el cierre de cada presentación, el Antel Arena vibró al ritmo de canciones que forman parte de la historia musical de la región.

Candombe, murga, plena y milonga: una celebración de la identidad uruguaya

Uno de los aspectos más destacados de los conciertos fue la presencia de géneros profundamente arraigados en la cultura uruguaya. Los sonidos del candombe, la murga, la plena y la milonga atravesaron el espectáculo y le dieron una identidad única.

Lejos de limitarse a un recital convencional, Drexler construyó una experiencia artística que funcionó como un homenaje a la riqueza cultural de su país.

Los tambores, las voces y las distintas expresiones populares se fusionaron con las nuevas composiciones del cantante, generando momentos de enorme intensidad emocional.

Invitados de lujo para una noche inolvidable

La celebración contó además con la participación de destacados referentes de la música y la cultura uruguaya.

Entre los artistas invitados estuvieron Lobo Núñez, Rubén Rada, la histórica agrupación Falta y Resto, además de Edu "Pitufo" Lombardo, Américo Young, Facundo Balta y una destacada Rueda de Candombe.

Cada participación aportó una dimensión especial a un espectáculo que celebró tanto el presente como la historia musical de Uruguay.

Un concierto para todo el país

El alcance de la propuesta trascendió las paredes del estadio. Gracias a un acuerdo entre la producción del artista, los organizadores y el sistema de transmisión, la primera de las dos presentaciones fue emitida en vivo para todo Uruguay a través de Antel TV.

La iniciativa permitió que miles de personas pudieran sumarse a la experiencia desde distintos puntos del país, en un gesto que reflejó el vínculo que Drexler mantiene con sus raíces y con el público que lo acompaña desde sus comienzos.

TARACÁ ya tiene su presentación más emblemática

La puesta en escena, la calidad musical y la participación de figuras fundamentales de la cultura uruguaya transformaron estos conciertos en mucho más que una simple presentación de disco.

TARACÁ encontró en Montevideo el escenario ideal para mostrar toda su profundidad artística y emocional, reafirmando el lugar de Jorge Drexler como uno de los músicos más importantes de habla hispana.

Próximos shows

Gira TARACÁ 2026

Dos noches destinadas a quedar en la memoria

No todos los artistas tienen la posibilidad de regresar a su ciudad y generar una respuesta tan contundente. Jorge Drexler lo logró con dos conciertos que combinaron emoción, identidad y excelencia musical. Montevideo respondió con ovaciones, canciones coreadas y una comunión pocas veces vista entre artista y público. El resultado fue una celebración inolvidable que rindió homenaje a Uruguay, a su cultura y al espíritu que inspira a TARACÁ.