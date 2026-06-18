Fito Páez cerró su exitosa gira por Colombia y se prepara para un nuevo reencuentro en Buenos Aires

Fito Páez volvió a demostrar la vigencia y el alcance de su obra con una exitosa gira por Colombia que reunió a miles de personas en cuatro ciudades emblemáticas. El recorrido comenzó el 5 de junio en Cali, continuó por Manizales y Medellín, y tuvo su gran cierre en Bogotá, donde el artista argentino fue recibido con el fervor y la emoción que caracterizan su histórica relación con el público colombiano.

Cada presentación confirmó que las canciones de Páez siguen atravesando generaciones. Con un repertorio que recorrió distintas etapas de su carrera, el rosarino interpretó clásicos como Cadáver Exquisito, Un vestido y un amor, Circo Beat, 11 y 6 y Mariposa Tecknicolor, entre otros himnos que forman parte de la banda sonora de millones de latinoamericanos.

Fito Páez concluyó este viernes su recorrido por Colombia / Fotografía de Guido Adler

La puesta artística de Sale el Sol Tour acompañó cada momento del espectáculo con una propuesta visual y emocional que potenció la conexión entre el músico y su audiencia. En cada ciudad, los conciertos se transformaron en verdaderas celebraciones colectivas, donde la memoria, la emoción y la música compartida fueron protagonistas.

Uno de los momentos más conmovedores de la gira se vivió durante el concierto inaugural en Cali. Donde Fito dedicó la noche a la memoria de Indio Solari, con palabras de profundo afecto y admiración que emocionaron a los asistentes, en un homenaje sentido a una de las figuras más influyentes de la música argentina.

Con este exitoso paso por Colombia, Sale el Sol Tour se consolida como uno de los grandes acontecimientos musicales del año y reafirma el extraordinario presente artístico de Fito Páez, cuya obra continúa convocando multitudes y manteniendo una conexión única con el público de toda la región.

Durante el concierto inaugural en Cali, Fito dedicó la noche al Indio Solari / Fotografía de Guido Adler

Ahora, el artista se prepara para un nuevo capítulo de la gira. El próximo 29 de junio regresará a Buenos Aires para presentarse en el Movistar Arena, en una noche que promete reunir nuevamente a miles de seguidores alrededor de un cancionero que ya forma parte del patrimonio cultural y emocional de América Latina.

Las entradas para el concierto se encuentran a la venta, con la posibilidad de adquirirlas en hasta seis cuotas sin interés con Visa BBVA.