Histórico: Los Redondos se convirtieron en el artista más escuchado de Argentina

El legado del Indio Solari sigue escribiendo páginas históricas en la música argentina. A pocos días de su fallecimiento, ocurrido el pasado 5 de junio, los números de Spotify reflejaron una reacción masiva de los fanáticos que volvieron a encontrarse con sus canciones y llevaron a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota a lo más alto del ranking nacional.

Según el último reporte semanal de la plataforma, correspondiente al período del 5 al 11 de junio, Los Redondos se ubicaron como el artista más escuchado de toda la Argentina, un hecho inédito en una era dominada por el reggaetón, el trap y la música urbana. Detrás quedaron figuras internacionales de enorme convocatoria como Bad Bunny.

La presencia del universo ricotero fue aún más contundente dentro del Top 5: Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado ocuparon el tercer puesto y la carrera solista del Indio Solari se ubicó en el cuarto lugar. Tres proyectos ligados a una misma historia lograron instalarse entre los artistas más escuchados del país.

El fenómeno ya había comenzado a verse días atrás, cuando se conoció que más de 30 canciones relacionadas con el Indio ingresaron al Top 50 de Spotify Argentina. Incluso, nueve de los diez primeros lugares del ranking quedaron en manos de clásicos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Los Redondos se convirtieron en el artista más escuchado de Argentina

"Un ángel para tu soledad" lideró la lista de reproducciones, seguida por himnos generacionales como "Ji ji ji", "La bestia pop", "Un poco de amor francés", "Todo un palo" y "Vencedores vencidos". También volvieron a ocupar lugares destacados canciones como "Juguetes perdidos", "Motor psico", "El pibe de los astilleros", "Queso ruso", "Mi perro dinamita", "Luzbelito y las sirenas" y "El tesoro de los inocentes".

Las cifras evidencian el impacto emocional que generó la partida del músico y confirman la vigencia de una obra que atraviesa generaciones. En medio del dolor, millones de seguidores encontraron refugio en las canciones que marcaron sus vidas y transformaron ese homenaje colectivo en un récord histórico para el rock argentino.