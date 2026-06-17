Conociendo Rusia presenta "Mateo": una gira íntima para volver al origen de sus canciones

Conociendo Rusia atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Tras el éxito de Jet Love, álbum que lo llevó a agotar tres funciones en el Movistar Arena y realizar una extensa gira internacional, Mateo Sujatovich presenta "Mateo", una nueva gira en formato solista que propone una experiencia más íntima, emocional y cercana.

Lejos de las grandes producciones y acompañado únicamente por sus instrumentos, el músico vuelve a la esencia de las canciones. La propuesta busca recuperar el vínculo directo con el público a través de conciertos donde la voz, la interpretación y las historias detrás de cada tema ocupan el centro de la escena.

Mateo Sujatovich vuelve a los escenarios en formato solista con una gira que recorrerá 19 países

"Vuelvo a girar solo, acompañado de mis instrumentos. La idea de reversionar mis canciones y descubrirlas de nuevo me entusiasma mucho. Este tour llega luego de haber sacado cuatro discos de estudio y puedo pasear por todos estos años mientras canto", expresó Mateo sobre este nuevo desafío.

Y agregó: "Conociendo Rusia presenta Mateo es una gira desnuda, vulnerable y viva. Es llevar a cada ciudad una noche donde cantamos todos juntos y lo que está fuera del teatro, por un rato, se olvida".

La gira representa una nueva oportunidad para reencontrarse con el formato que ya había explorado en 2023 con el exitoso Solo Tour, recorrido que incluyó más de veinte ciudades en seis países y cinco funciones agotadas en el Teatro Gran Rex. Ahora, la apuesta crece y se expande a más de cincuenta ciudades distribuidas en diecinueve países.

Conociendo Rusia apuesta por la intimidad y anuncia una nueva etapa con "Mateo"

Un presente artístico en constante crecimiento

Además de este nuevo proyecto en vivo, Conociendo Rusia continúa consolidándose como uno de los nombres más importantes de la música argentina actual. En los últimos años compartió canciones junto a artistas como Juanes, Miranda!, Mon Laferte, Jorge Drexler y Nathy Peluso, además de obtener dos premios Latin Grammy.

A este gran presente se suman tres nominaciones a los Premios Gardel 2026: Mejor Álbum en Vivo por Conociendo Rusia vuelve a casa, Mejor Canción Pop Rock por Perfecto final y Mejor Canción Pop por Desastres fabulosos.

Las primeras fechas confirmadas

La primera etapa de la gira incluye presentaciones en Argentina y Uruguay, con una parada destacada el 25 de septiembre en el Teatro Gran Rex, uno de los escenarios más emblemáticos de Buenos Aires.

Entre las ciudades confirmadas figuran Rosario, Santa Fe, Corrientes, Resistencia, San Juan, Mendoza, Córdoba, Tucumán, La Plata, Bahía Blanca, Neuquén, Santa Rosa y Montevideo, entre otras.

Con "Mateo", Conociendo Rusia vuelve a lo esencial: canciones, emociones y encuentros únicos donde cada noche promete ser irrepetible.