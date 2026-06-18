Maná en River: precios, ubicaciones, mapa y todo lo que tenés que saber sobre la venta de entradas

Maná confirmó uno de los conciertos más esperados de 2026. La banda mexicana llegará por primera vez al Estadio River Plate para celebrar sus 40 años de trayectoria con el "Vivir Sin Aire Tour", una gira especial que recorrerá algunos de los escenarios más importantes de Latinoamérica.

La cita será el próximo 10 de diciembre y marcará la única presentación que el grupo ofrecerá en Argentina durante el próximo año. Tras el anuncio, la expectativa de los fanáticos creció rápidamente y ya se conocieron todos los detalles sobre la venta de entradas, las ubicaciones disponibles y los precios para el esperado show.

Maná se presentará por primera vez en el Estadio River Plate el próximo 10 de diciembre de 2026

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

La preventa exclusiva para clientes Santander comenzó hoy, jueves 18 de junio a las 14 horas. Quienes accedan a esta instancia podrán adquirir sus tickets en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito y débito de la entidad.

La venta general se habilitará mañana, viernes 19 de junio a las 14 horas, con todos los medios de pago disponibles y la posibilidad de financiar la compra en seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Santander.

Ubicaciones y precios Los valores anunciados para el concierto son los siguientes

Platea VIP Platino: $250.000 + cargo por servicio

Platea VIP Oro: $230.000 + cargo por servicio

Plateas San Martín y Belgrano Preferenciales: $190.000 + cargo por servicio

Plateas San Martín y Belgrano Altas (sin numerar): $135.000 + cargo por servicio

Platea Sivori Media (sin numerar): $120.000 + cargo por servicio

Campo General: $85.000 + cargo por servicio

Platea Sivori Alta (sin numerar): $70.000 + cargo por servicio





Un show histórico

La presentación tendrá un significado especial para la banda y sus seguidores. Será la primera vez que Maná actúe en el Estadio River Plate, un escenario reservado para los artistas más convocantes del mundo.

El anuncio llega además en un momento de gran visibilidad internacional para el grupo, que recientemente participó en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, interpretando el clásico "Oye mi amor" ante miles de espectadores.

La gira de los 40 años

El concierto forma parte de "Vivir Sin Aire Tour", una gira con la que Maná celebrará cuatro décadas de carrera recorriendo algunas de las ciudades más importantes de Latinoamérica. El itinerario incluye presentaciones en Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México.

Con más de 50 millones de discos vendidos, 11 álbumes de estudio y clásicos como "Rayando el Sol", "Vivir Sin Aire", "Oye Mi Amor", "Clavado en un Bar", "Mariposa Traicionera" y "Labios Compartidos", la banda liderada por Fher Olvera volverá a encontrarse con el público argentino en una noche que promete ser histórica.

La cuenta regresiva ya comenzó y todo indica que la demanda será altísima para un concierto que reunirá por primera vez a Maná y River Plate en una misma celebración.