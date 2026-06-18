Palito Ortega llega al Teatro Ópera con "Por Siempre": últimas localidades para su esperado regreso

La cuenta regresiva ya comenzó para uno de los regresos más esperados de la música popular argentina. Palito Ortega volverá a subir al escenario del Teatro Ópera el próximo 16 de octubre con su espectáculo "Por Siempre", una propuesta que repasa las canciones más emblemáticas de una trayectoria que atraviesa generaciones.

Con localidades prácticamente agotadas, la función se perfila como uno de los grandes acontecimientos musicales del año. El show forma parte de una extensa gira que viene cosechando una extraordinaria respuesta del público tanto en Argentina como en el exterior, confirmando la vigencia de uno de los artistas más queridos y respetados de la escena nacional.

Durante los últimos meses, Palito se presentó en ciudades como Mar del Plata, Bahía Blanca, Paraná, Salta, Catamarca, Lomas de Zamora, Córdoba, Junín, Cañuelas y Montevideo, donde miles de personas volvieron a emocionarse con un repertorio que forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Completamente recuperado y con el entusiasmo intacto para reencontrarse con su público, el cantante atraviesa un gran presente artístico. Antes de desembarcar en el Teatro Ópera, la gira continuará por San Juan, Comodoro Rivadavia, Trelew, La Plata y San Salvador de Jujuy, consolidando un recorrido que refleja el cariño y la admiración que despierta en cada lugar que visita.

El espectáculo invita a recorrer una colección de clásicos inolvidables como "Muchacho que vas cantando", "Sabor a nada", "Un muchacho como yo", "Corazón contento" y "Despeinada", canciones que siguen acompañando la vida de millones de personas y que forman parte de la historia de la música argentina.

La cita del 16 de octubre en el Teatro Ópera tendrá un significado especial dentro de esta gira. Será una de las últimas grandes presentaciones del año y una nueva oportunidad para compartir una noche de canciones, emociones y celebración junto a un artista que sigue encontrando en el escenario el mejor lugar para encontrarse con su público.

Con las últimas localidades disponibles, todo indica que el regreso de Palito Ortega al Teatro Ópera será una velada inolvidable, a la altura de una carrera que forma parte de la historia grande de la música argentina.