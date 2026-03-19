Palito Ortega anuncia show en el Teatro Ópera y presenta su gira "Por Siempre"

Palito Ortega continúa su año artístico con presentaciones muy especiales que marcan su regreso pleno a los escenarios. Luego de atravesar cuestiones de salud que obligaron a reprogramar funciones a fines del año pasado, el artista se encuentra completamente recuperado y con el entusiasmo intacto para reencontrarse con su público.

Uno de los momentos más esperados de este reencuentro será el viernes 16 de octubre, cuando el histórico cantante se presente en el Teatro Ópera en el marco de su gira "Por Siempre", un espectáculo que celebra su obra, su historia y el vínculo construido durante más de seis décadas con varias generaciones.

Palito Ortega regresa a los escenarios y se presentará el 16 de octubre en el Teatro Ópera

Antes de su llegada a Buenos Aires, la gira recorrerá distintas ciudades del país y también escenarios internacionales, reafirmando una conexión que se mantiene intacta con el paso del tiempo y que convirtió a Palito en una figura central de la música popular en español.

Las localidades para el show en el Teatro Ópera estarán disponibles desde el jueves 19 de marzo a las 12 horas a través de Ticketek. Se podrán adquirir con todos los medios de pago y contarán con el beneficio de 6 cuotas sin interés abonando con tarjeta Visa Galicia.

Un recorrido por la memoria colectiva

Con más de 60 años de trayectoria, Palito propone un viaje musical por aquellas canciones que marcaron época y que siguen latiendo en la memoria colectiva. Clásicos inolvidables como "Muchacho que vas cantando", "Sabor a nada", "Un muchacho como yo", "Corazón contento" y "Despeinada" forman parte de un repertorio pensado para cantar, emocionarse y celebrar junto al público.

Cada show se convierte en una invitación a compartir recuerdos y revivir momentos en los que una canción acompañó historias personales de distintas generaciones. Fiel a su estilo, sin estridencias y con la calidez que lo caracteriza, el artista reafirma su lugar como uno de los grandes referentes de la música romántica y popular en habla hispana.