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"Fue un honor explicarte dónde queda": Lali Espósito ayudó a Judeline tras el robo de su celular en Argentina

La cantante argentina ayudó a la artista española a identificar la ubicación del teléfono sustraído mientras participaba del festival en el Hipódromo de San Isidro.

Cecilia Andrea Bello

El último fin de semana se celebró una nueva edición de Lollapalooza Argentina, reafirmando su lugar como uno de los eventos musicales más convocantes de la agenda cultural del país. Durante tres jornadas realizadas en el Hipódromo de San Isidro -el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo- miles de personas disfrutaron de una programación que combinó figuras internacionales, talentos locales emergentes y nuevas promesas de la música.

&nbsp;Judeline abrió el Lollapalooza Argentina y vivió un episodio inesperado: sufrió el robo de su celular apenas llegó al país&nbsp;
 Judeline abrió el Lollapalooza Argentina y vivió un episodio inesperado: sufrió el robo de su celular apenas llegó al país 

En ese contexto, la artista española Judeline fue la encargada de abrir la primera jornada del festival. Sin embargo, su llegada al país estuvo marcada por un episodio inesperado: apenas arribó a Argentina, comunicó a través de sus redes sociales que había sido víctima del robo de su teléfono celular.

&nbsp;Lali Espósito reaccionó y le explicó dónde quedaba la localidad; luego, Judeline confirmó que logró recuperar el teléfono&nbsp;
 Lali Espósito reaccionó y le explicó dónde quedaba la localidad; luego, Judeline confirmó que logró recuperar el teléfono 

Tras su presentación en el festival, la cantante utilizó sus plataformas digitales para despedirse del país con un recap de su visita. En la publicación mostró la ubicación actual del dispositivo sustraído, indicando que se encontraba en el partido bonaerense de La Matanza.

El posteo generó múltiples reacciones, entre ellas la de Lali Espósito, quien comentó con humor: "Fue un honor explicarte dónde queda". La artista española no tardó en responderle con afecto: "Te amo, Dios mío".

"Fue un honor explicarte dónde queda": Lali Espósito ayudó a Judeline tras el robo de su celular en Argentina

Gracias al seguimiento de la ubicación y a la ayuda recibida, Judeline logró recuperar su teléfono, cerrando así el episodio con un final positivo en medio de su paso por uno de los festivales más importantes de la región.

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