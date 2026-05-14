Ke Personajes inicia una nueva era con Corazón Ausente, su primer álbum de estudio

Ke Personajes da uno de los pasos más importantes de su historia con el lanzamiento de "Corazón Ausente", su primer álbum de estudio. A través de 14 canciones originales, el grupo abre una nueva etapa artística donde la composición propia, la introspección y la evolución musical se convierten en protagonistas.

Ke Personajes presentó Corazón Ausente, su primer álbum de estudio

Lejos de ser una colección de canciones aisladas, Corazón Ausente funciona como una obra conceptual que narra un proceso de transformación personal. A lo largo del disco, la banda atraviesa emociones como el caos, la desesperación, la obsesión, la pérdida y la aceptación, hasta llegar a un mensaje claro: perderse en el amor para encontrarse a uno mismo.

Este nuevo trabajo cuenta con colaboraciones internacionales que amplían aún más el universo sonoro del grupo. Santa Fe Klan participa en la intro del álbum, Los Ángeles Azules se suman en "De la A a la Z" y J Balvin aporta su impronta en "Celosa", fusionando distintas culturas musicales con la identidad sonora de Ke Personajes.

Con colaboraciones de J Balvin, Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan, Ke Personajes abre una nueva etapa

Una experiencia inmersiva en la Casa de Spotify

En el marco del lanzamiento, la banda celebró una escucha exclusiva junto a fans, medios e invitados especiales en la Casa de Spotify, donde presentó oficialmente este nuevo trabajo.

El espacio fue ambientado con una propuesta estilo museo, recorriendo distintos momentos de la historia de la banda, donde se podían encontrar discos, canciones que con el tiempo se transformaron en himnos para sus seguidores y piezas únicas que reflejan el crecimiento del grupo.

Emanuel Noir y Ke Personajes celebraron el lanzamiento de Corazón Ausente con una presentación íntima

Entre los objetos más destacados estuvieron prendas utilizadas por Emanuel Noir en momentos clave de su carrera, como sus históricos shows en el Movistar Arena Buenos Aires, además del vestuario utilizado en el videoclip de "My Immortal".

Para cerrar una noche inolvidable, Ke Personajes sorprendió a todos los presentes con una presentación en vivo, interpretando canciones de Corazón Ausente por primera vez.

De Entre Ríos al mundo

Antes de su estreno oficial, Corazón Ausente tuvo una preescucha sorpresa en Concepción del Uruguay, ciudad natal de la banda. Allí, miles de personas se reunieron en Plaza Ramírez para vivir un show especial donde el grupo adelantó parte del nuevo material.

Antes de su lanzamiento oficial, Ke Personajes sorprendió a miles de fanáticos en Concepción del Uruguay

El lanzamiento llega en medio de un presente imparable para Ke Personajes. En los últimos meses, la banda se presentó en escenarios internacionales como el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde fue ovacionada y se llevó las Gaviotas de Plata y Oro, además de formar parte del Vive Latino.

Ahora, con Corazón Ausente como bandera, el grupo prepara una extensa gira internacional que los llevará por ciudades de Francia, Bélgica, Países Bajos, Italia, Alemania, Reino Unido, España, Dinamarca, Suecia y Suiza, para luego continuar su tour por Latinoamérica.

Con este primer álbum, Ke Personajes no solo presenta nuevas canciones: presenta una nueva identidad, una nueva búsqueda y el comienzo de una etapa que promete llevarlos todavía más lejos.