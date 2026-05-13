Raphael agotó su show en Buenos Aires y suma una nueva fecha en el Teatro Gran Rex

El fenómeno de Raphael en Argentina no se detiene. Luego de agotar absolutamente todos los tickets para su show del 17 de octubre en el Teatro Gran Rex, el artista español anunció una nueva fecha para el 19 de octubre, respondiendo a la enorme demanda de sus fanáticos.

La noticia confirma una vez más el vínculo inquebrantable que el legendario cantante mantiene con el público argentino, que volvió a responder de manera masiva ante el regreso del artista al país.

Raphael agotó el 17 de octubre y suma una nueva fecha el 19 en el Teatro Gran Rex

El primer show del 17 de octubre ya se encuentra completamente agotado, mientras que la nueva presentación del 19 de octubre ya genera gran expectativa entre quienes no lograron conseguir entradas en la primera instancia.

Luego del histórico sold out en el Movistar Arena Buenos Aires en 2024, Raphael continúa atravesando uno de los momentos más destacados de su carrera, llevando su gira "Raphaelísimo" a escenarios emblemáticos de todo el mundo.

Reconocido recientemente como Persona del Año 2025 por la Academia Latina de la Grabación, el artista sigue emocionando a generaciones enteras con un espectáculo que repasa clásicos inolvidables como Mi gran noche, Yo soy aquel y Escándalo.

Con localidades agotadas y una nueva función ya confirmada, Buenos Aires vuelve a rendirse ante una de las leyendas más grandes de la música en español.