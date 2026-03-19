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Raphael en Buenos Aires: cuándo y dónde comprar las entradas para su show en el Gran Rex

El legendario cantante español se presentará en el Teatro Gran Rex con su espectáculo Raphaelísimo, un recorrido por más de seis décadas de éxitos y las canciones de su nuevo álbum Ayer... aún.

Cecilia Andrea Bello

El ícono de la música en español Raphael vuelve a la Argentina con un espectáculo a la altura de su leyenda. El próximo 17 de octubre de 2025, el artista se presentará en el Teatro Gran Rex con Raphaelísimo, una propuesta que celebra su trayectoria y su vigencia artística.

Reconocido como Persona del Año 2025 por la Academia Latina de la Grabación, Raphael ofrecerá un recorrido emocional por las canciones que marcaron generaciones. 

Himnos inolvidables como "Yo soy aquel", "Mi gran noche" y "Escándalo" serán parte de un repertorio que también incluirá composiciones de su más reciente trabajo discográfico, Ayer... aún, un sentido homenaje a la chanson francesa con guiños a figuras históricas como Édith Piaf y Charles Aznavour.

&nbsp;Raphael regresa a Buenos Aires con Raphaelísimo&nbsp;
 Raphael regresa a Buenos Aires con Raphaelísimo 

Nacido en Linares, España, en 1943, Raphael inició su carrera siendo apenas un adolescente y desde entonces construyó un camino artístico extraordinario. Con más de seis décadas sobre los escenarios, vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo y recibió algunos de los máximos reconocimientos de la industria musical. 

El magnetisomo escénico del artista, su potencia vocal y su capacidad de reinventarse lo consolidaron como una figura esencial de la cultura musical iberoamericana.

La gira Raphaelísimo propone un viaje a través del tiempo guiado por una voz inconfundible que sigue emocionando a públicos de todas las edades. La puesta promete una noche cargada de nostalgia, elegancia y celebración, en lo que será uno de los eventos internacionales más destacados de la temporada en Buenos Aires.

Cuándo y dónde comprar las entradas para Raphael en Argentina

La venta general de localidades estará habilitada desde mañana, viernes 20 de marzo a las 10 AM. Los tickets podrán adquirirse de manera exclusiva a través del sistema TuEntrada. 

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