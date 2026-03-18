Tini Stoessel junto a Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Susana Giménez: el videoclip que nadie vio venir

En medio de un gran momento profesional, Tini Stoessel vuelve a estar en el centro de la escena con un proyecto que promete dar que hablar. La artista logró reunir en un mismo videoclip a Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Susana Giménez, tres figuras de peso de distintos mundos.

El encuentro tuvo lugar en Miami, donde todos coincidieron para formar parte de una producción que, por ahora, se mantiene bajo total hermetismo.

Cómo nació la idea del videoclip

La información fue revelada en televisión por la periodista May Martorelli, quien dio detalles del detrás de escena de este inesperado proyecto.

"Vos agarrás y metés en una coctelera a Susana, a De Paul y a Messi, te sale el nuevo videoclip de Tini", expresó al aire, dejando en claro la sorpresa que generó esta combinación.

Además, explicó que la presencia de Susana Giménez en Estados Unidos ya había despertado rumores.

"Susana estaba en Miami y todos se preguntaban, ¿para qué fue? Se habló de que iba a ir a una entrevista de un canal muy importante", contó.

Sin embargo, la verdadera razón sería otra:

"Ángel De Brito contó esta novedad de que tenía confirmado que Messi, De Paul y Tini iban a juntarse con Susana".

Más que trabajo: un encuentro entre amigos

Según trascendió, el videoclip no solo se destaca por sus protagonistas, sino también por el clima en el que se desarrolló.

"Son amigos, viven todos en Miami. Va a ser más una experiencia que un trabajo, me parece", señaló Martorelli, dejando entrever que la química entre ellos será clave en el resultado final.

El misterio sobre la canción

Por ahora, no se confirmó cuál será el tema elegido para este videoclip. Sin embargo, en redes sociales ya comenzaron las especulaciones.

"Muchos se preguntan si será ‘36 vidas', un tema nuevo que anunció Tini que va a sacar", reveló la periodista.

A esto se suma un detalle que llamó la atención en las redes de Susana Giménez:

"Horas antes Susana se mostró en sus redes sociales comiéndose un heladito y dijo ‘tengo que grabar mañana'. Nadie sabía a qué se refería... se refería a esto".

Confirmación y más detalles del proyecto

La noticia fue reforzada por Ángel de Brito, quien confirmó el encuentro de las figuras.

"Los cuatro juntos. Están ahora juntos. Recién hablé", aseguró el conductor.

Y agregó más información sobre la grabación:

"Mañana van a estar juntos y pasado van a estar juntos ¿Haciendo qué? Grabando el nuevo videoclip de Tini Stoessel".

Finalmente, remarcó el impacto de esta unión:

"Messi, De Paul, Susana y Tini todos juntos en el mismo video"

"Van a actuar los cuatro".

Un lanzamiento que promete romper todo

Con figuras de la talla de Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Susana Giménez, el nuevo videoclip de Tini Stoessel ya genera una enorme expectativa.

Aunque todavía no hay fecha confirmada ni detalles oficiales sobre la canción, el proyecto promete convertirse en uno de los lanzamientos más comentados del año.

Ahora, la gran incógnita es cuándo verá la luz esta producción que ya, incluso antes de estrenarse, logró revolucionar al mundo del espectáculo.



